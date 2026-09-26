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"realno i stručno"

Arhitekt Otto Barić ukazao na veliki propust u projektu novog Maksimira: "Oscara statičaru"

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N1 Info
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26. ruj. 2026. 10:38
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Idejno rješenje Stadiona Maksimir (2)
Grad Zagreb

Hrvatski arhitekt, Otto Barić, koji je i sam sudjelovao na natječaju za idejno rješenje budućeg stadiona Maksimir, upozorava da konstrukcija kakva je zamišljena, ne može stajati u stvarnosti.

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Na natječaj je pristiglo 88 radova iz više od 20 zemalja. Talijanski arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi iz studija VG13 Architects izradili su pobjednički projekt za idejno rješenje budućeg stadiona Maksimir, odlučio je u četvrtak žiri sastavljen od arhitekata iz zemlje i svijeta, ali i predstavnika investitora: Tomislava Tomaševića, Zvonimira Bobana i Tončija Glavine.

Dok je kod većine javnosti predstavljeni pobjednički projekt izazvao zgražanje, ugledni arhitekti Nenad Fabijanić i Toma Plejić, hvale projekt.

Oscara statičaru!

No, s time se ne slaže njihov kolega, arhitekt Otto Barić. On je, naime, upozorio na konstrukciju samog stadiona, koju krase veliki rasponi konzola.

"Ajmo sad realno i stručno, bez srdžbe i neutemeljenih optužbi... Ova konstrukcija ne stoji u realnom svijetu i Eurocodu. Ako se javi relevantan statičar koji bi ovo znao izdimenzionirati u ovom obliku (četiri konzole od po 40-50 metara koje se međusobno drže?!), taj zaslužuje, ne olimpijsku medalju (kao Turina), već u najmanju ruku Oscara!", naveo je Barić na Facebooku. 

Potom se osvrnuo i na odluku žirija: "Tolikim inzistiranjem na nerealnom, vizualno interesantnom ali u potpunosti promašenom pristupu Maksimiru dio žirija dokazuje vlastitu nemoć!", zaključio je. 

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Teme
maksimir otto barić stadion maksimir

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