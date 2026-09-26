Arhitekt Otto Barić ukazao na veliki propust u projektu novog Maksimira: "Oscara statičaru"

"Ajmo sad realno i stručno, bez srdžbe i neutemeljenih optužbi... Ova konstrukcija ne stoji u realnom svijetu i Eurocodu. Ako se javi relevantan statičar koji bi ovo znao izdimenzionirati u ovom obliku (četiri konzole od po 40-50 metara koje se međusobno drže?!), taj zaslužuje, ne olimpijsku medalju (kao Turina), već u najmanju ruku Oscara!", naveo je Barić na Facebooku.