Nikicu Jelavića ispitat će DORH zbog poruka koje je slao nakon utakmice

Dok su emocije još bile intenzivne, trener Lokomotive Nikica Jelavić, nekadašnji hrvatski reprezentativac, žestoko je kritizirao sudačku ekipu. Glavni sudac bio je mladi Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a u VAR-sobi je bio Tihomir Pejin. Dan nakon utakmice javio se i Jelavićev stric, također Nikica Jelavić, no on nije nogometaš. On je uputio poruku sudačkoj organizaciji, piše 24sata.