kritizirao sudačku ekipu
Nikicu Jelavića ispitat će DORH zbog poruka koje je slao nakon utakmice
Državno odvjetništvo u narednim danima pozvat će Nikicu Jelavića starijeg na ispitivanje zbog izjava koje je dao nakon utakmice Hajduka i Lokomotive, a koje se mogu tumačiti kao prijetnja.
Prema informacijama koje je objavio 24sata, tužitelji su njegove riječi shvatili ozbiljno i postupili su po službenoj dužnosti.
U osmom kolu HNL-a Hajduk je na Poljudu svladao Lokomotivu 2-0. Prvi pogodak postigao je Ante Rebić u 18. minuti, a nakon toga se digla sumnja u zaleđe Marka Livaje. Sudačka komisija je u utorak analizirala spornu situaciju i zaključila da Livaja nije bio u zaleđu.
Dok su emocije još bile intenzivne, trener Lokomotive Nikica Jelavić, nekadašnji hrvatski reprezentativac, žestoko je kritizirao sudačku ekipu. Glavni sudac bio je mladi Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a u VAR-sobi je bio Tihomir Pejin. Dan nakon utakmice javio se i Jelavićev stric, također Nikica Jelavić, no on nije nogometaš. On je uputio poruku sudačkoj organizaciji, piše 24sata.
