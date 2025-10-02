Oglas

kritizirao sudačku ekipu

Nikicu Jelavića ispitat će DORH zbog poruka koje je slao nakon utakmice

author
N1 Info
|
02. lis. 2025. 07:06
nikica jelavić stariji
PIXSELL / Robert Anic/PIXSELL

Državno odvjetništvo u narednim danima pozvat će Nikicu Jelavića starijeg na ispitivanje zbog izjava koje je dao nakon utakmice Hajduka i Lokomotive, a koje se mogu tumačiti kao prijetnja.

Oglas

Prema informacijama koje je objavio 24sata, tužitelji su njegove riječi shvatili ozbiljno i postupili su po službenoj dužnosti.

U osmom kolu HNL-a Hajduk je na Poljudu svladao Lokomotivu 2-0. Prvi pogodak postigao je Ante Rebić u 18. minuti, a nakon toga se digla sumnja u zaleđe Marka Livaje. Sudačka komisija je u utorak analizirala spornu situaciju i zaključila da Livaja nije bio u zaleđu.

Dok su emocije još bile intenzivne, trener Lokomotive Nikica Jelavić, nekadašnji hrvatski reprezentativac, žestoko je kritizirao sudačku ekipu. Glavni sudac bio je mladi Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a u VAR-sobi je bio Tihomir Pejin. Dan nakon utakmice javio se i Jelavićev stric, također Nikica Jelavić, no on nije nogometaš. On je uputio poruku sudačkoj organizaciji, piše 24sata.

Teme
Nikica Jelavić dorh

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ