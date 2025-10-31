Smijenjen ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan

Robert Anic/PIXSELL

Zbog utvrđenih nepravilnosti u postupcima nabave i izvršenja ugovora na objektu Dnevne bolnice za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru razriješen je njezin ravnatelj Vladimir Grošić te je za v.d. ravnatelja imenovana Majda Grah, doznaje se u zagrebačkoj Gradskoj upravi.

Podijeli

Oglas

Kontrolu postupaka nabave i izvršenja ugovora na objektu Dnevne bolnice za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan proveo je Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu na zahtjev gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Nalazom su utvrđene nepravilnosti o čemu je sastavljeno Izvješće koje je Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom dostavio Upravnom vijeću Klinike.

Na sjednici održanoj 29. listopada Upravno vijeće je donijelo odluku o razrješenju ravnatelja Grošića. Za v.d. ravnatelja imenovana je dr. Majda Grah", rekli su Hini u petak u Gradskoj upravi.