Oglas

LAKŠE OZLIJEĐENI

Novi napad na turiste iz Slovenije: "Osumnjičene su dvije osobe"

author
Hina
|
24. kol. 2025. 13:08
policija noćna, policija, policijski auto, rotirka
PU istarska / Ilustracija

Četvorica slovenskih državljana ozlijeđena su u fizičkom sukobu koji se noćas dogodio u jednom ugostiteljskom objektu na području Umaga, a policija je utvrdila identitet dvije osobe koje se dovode u vezu s tim događajem, izvijestila je Policijska uprava istarska.

Oglas

Umaška policija u nedjelju oko 1:30 sati zaprimila je dojavu Hitne medicinske pomoći o ozlijeđenom muškarcu u ugostiteljskom objektu na području Umaga. Utvrđeno je kako je riječ o 32-godišnjem slovenskom državljaninu koji je lakše ozlijeđen u sukobu, dok su još trojica slovenskih državljana zadobila ozljede, ali su odbili liječničku pomoć.

"Policijski službenici utvrdili su identitet dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem, odnosno s ozljeđivanjem slovenskih državljana. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo je li još osoba sudjelovalo u sukobu te ujedno utvrdile sve okolnosti događaja", navela je PU istarska.

Nakon utvrđivanja svih okolnosti protupravnih ponašanja, policija će protiv počinitelja poduzeti odgovarajuće mjere, dodaje se.

Teme
napad slovenija turisti umag

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ