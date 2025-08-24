Oglas

GAŠENJE U TIJEKU

U požaru kuće u Vinkovcima pronađeno tijelo jedne osobe

Hina
24. kol. 2025. 13:00
U požaru obiteljske kuće u Vinkovcima koji je dojavljen u nedjelju ujutro, pronađeno je tijelo jedne osobe, vatrogasci i dalje gase požar, nakon čega slijedi očevid, priopćeno je iz Policijske uprave vukovarsko – srijemske.

"U 10:05 zaprimljena je dojava da je izbio požar na pomoćnoj prostoriji obiteljske kuće u Vinkovcima. Policijski službenici su na mjestu događaja potvrdili istinitost dojave, a na mjestu požara pronađena je mrtva jedna osoba", naveli su iz vukovarsko-srijemske PU.

Pozvani su mrtvozornik i inspektor zaštite od požara, a o svemu je izviješteno nadležno Državno odvjetništvo.

Vatrogasci i dalje gase požar, nakon čega slijedi očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara, dodaju iz policije.

Teme
požar vinkovci

