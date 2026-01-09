Oglas

PRIJETIO PIŠTOLJEM

Oružana pljačka u Splitu: Policija traga za maskiranim počiniteljem

author
N1 Info
|
09. sij. 2026. 14:42
Policija MUP
MUP / Ilustracija

U Splitu je sinoć izvedena oružana pljačka jedne trgovine i počinitelj je trenutno u bijegu.

Prema izvješću policije, nepoznati maskirani muškarac je uz prijetnju pištoljem otuđio manju količinu novca i potom pobjegao s mjesta događaja, stoji u priopćenju PU splitsko-dalmatinske.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelja. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a potraga za razbojnikom je u tijeku.

Teme
oružana pljačka policija split trgovina

