PRIJETIO PIŠTOLJEM
Oružana pljačka u Splitu: Policija traga za maskiranim počiniteljem
N1 Info
|
09. sij. 2026. 14:42
|
0komentara
U Splitu je sinoć izvedena oružana pljačka jedne trgovine i počinitelj je trenutno u bijegu.
Oglas
Prema izvješću policije, nepoznati maskirani muškarac je uz prijetnju pištoljem otuđio manju količinu novca i potom pobjegao s mjesta događaja, stoji u priopćenju PU splitsko-dalmatinske.
Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelja. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a potraga za razbojnikom je u tijeku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 19 min.
SK
|
prije 35 min.
Najnovije
Oglas
Oglas