nije u njegovu vlasništvu
Osumnjičeni za pucnjavu u Čakovcu i dalje u bijegu: Policija pronašla automobil
Nakon jučerašnje pucnjave u Čakovcu, u kojoj su teško ozlijeđene dvije osobe, policija i dalje intenzivno traga za osumnjičenim koji se nakon događaja udaljio s mjesta pucnjave.
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Iako je tijekom potrage pronađen automobil kojim se osumnjičeni ranije koristio, policija je potvrdila kako vozilo nije u njegovu vlasništvu, već ga je koristio u ranijem razdoblju. Trenutačno nema konkretnih saznanja o njegovoj lokaciji, piše eMeđimurje.
Osumnjičeni je ranije bio osuđen na zatvorsku kaznu u Bosni i Hercegovini zbog kaznenih djela povezanih s drogom te je, prema dostupnim informacijama, često mijenjao boravišta.
Pucnjava u Čakovcu dogodila se u ranim jutarnjim satima
Policijska uprava međimurska dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca zaprimila je u subotu, 4. srpnja, u 4:03 sata.
Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe, a dvije ozlijeđene osobe prevezene su u Županijsku bolnicu Čakovec. Liječničkim pregledom utvrđeno je da su zadobile teške tjelesne ozljede te su zadržane na bolničkom liječenju
Policija intenzivno traga za osumnjičenim
Prema dosad prikupljenim informacijama, počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, zbog čega policija provodi opsežnu potragu u koju su uključene sve raspoložive policijske snage.
Policija naglašava da pronađeni automobil nije u vlasništvu osumnjičenog, već ga je ranije koristio, zbog čega se i dalje intenzivno radi na njegovu lociranju i uhićenju.
Kriminalističko istraživanje još traje
Na mjestu događaja proveden je očevid, dok kriminalističko istraživanje i dalje traje kako bi se utvrdile sve okolnosti pucnjave.
Policija zasad ne iznosi više pojedinosti o slučaju te nastavlja prikupljati informacije koje bi mogle dovesti do pronalaska osumnjičenog.
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