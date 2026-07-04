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na parkiralištu

Pucnjava u Čakovcu: Dvije osobe teško ozlijeđene, napadač je u bijegu

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N1 Info
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04. srp. 2026. 09:10
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04.07.2026., Cakovec- Mjesto pucnjave na parkiralistu ugostiteljskog objekta u Cakovcu gdje je jutros oko 4 sata došlo do obračuna u kojem su iz vatrenog oružja ozlijeđene dvije osobe. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Danas u 4:03 sata, Policijska uprava međimurska zaprimila je dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovcu, u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.

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Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju, izvijestila je policija.

Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage.

Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

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Teme
policija pucnjava čakovec

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