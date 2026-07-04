na parkiralištu
Pucnjava u Čakovcu: Dvije osobe teško ozlijeđene, napadač je u bijegu
Danas u 4:03 sata, Policijska uprava međimurska zaprimila je dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovcu, u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.
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Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju, izvijestila je policija.
Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage.
Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
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