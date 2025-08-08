Oglas

užasan slučaj

Otkriven uzrok jučerašnjeg požara u Slavonskom Brodu u kojem je poginula žena

Hina
08. kol. 2025. 13:10
Unsplash vatrogasci ugasili požar
Unsplash/Ilustracija

U jučerašnjem požaru u obiteljskoj kući u naselju Zrinski Frankopan smrtno je stradala 74-godišnjakinja, a izazvao ga je opušak cigarete izvijestila je u petak, nakon očevida, slavonsko-brodska policija.

Požar je izbio u Ulici Julija Klovića jučer u ranim jutarnjim satima, uzrokovao ga je opušak cigarete koji je pao na krevet, a vatra se potom proširila i na ostale dijelove kuće.

Vatrogasci su ga brzo lokalizirali i spriječili njegovo širenje na susjednu kuću.

opušak požar u slavonskom brodu slavonski brod

