Otkriven uzrok jučerašnjeg požara u Slavonskom Brodu u kojem je poginula žena
08. kol. 2025. 13:10
U jučerašnjem požaru u obiteljskoj kući u naselju Zrinski Frankopan smrtno je stradala 74-godišnjakinja, a izazvao ga je opušak cigarete izvijestila je u petak, nakon očevida, slavonsko-brodska policija.
Požar je izbio u Ulici Julija Klovića jučer u ranim jutarnjim satima, uzrokovao ga je opušak cigarete koji je pao na krevet, a vatra se potom proširila i na ostale dijelove kuće.
Vatrogasci su ga brzo lokalizirali i spriječili njegovo širenje na susjednu kuću.
