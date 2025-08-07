Težina prošlosti
Bloomberg: Hrvatska fašistička prošlost vraća se s desničarskom rock zvijezdom
Za milijune turista koji hrle na hrvatsku obalu Jadrana, Hrvatska je sinonim za sunce, jedrenje i morske delicije. No ove godine, usred vrhunca ljetne sezone, mračna povijest balkanske države ponovno izlazi na površinu, piše američki portal.
Porast popularnosti krajnje desnog pjevača koji je nekoć imao zabranu nastupanja na pojedinim mjestima doveo je do oživljavanja slogana i simbola iz nacističkog doba. Umjesto osude, neki visoki političari pridružili su se javnosti u prihvaćanju tog trenda, piše Bloomberg.
Crne majice
Organizatori koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog prošlog mjeseca u Zagrebu naveli su da je 500.000 ljudi kupilo ulaznice — u zemlji s 3,8 milijuna stanovnika. Mnogi su nosili crne majice s natpisom koji su koristili hrvatski fašisti iz Drugog svjetskog rata, dok je Thompson taj slogan uzvikivao na pozornici.
Ministar obrane Ivan Anušić pohvalio je događaj kao ujedinjenje Hrvatske. “Ovo je bilo puno više od koncerta, i od sada će se neke stvari početi nepovratno mijenjati u politici i društvu”, izjavio je Anušić, moćna figura s desnog krila vladajuće stranke, za RTL, dodaju iz Bloomberga.
I dok su nacionalističke snage u porastu diljem Europe, Hrvatska se sada ističe kao najnovije upozorenje na to kako se nekada neprihvatljive stvari brzo mogu normalizirati.
Hrvatska nije iznimka
Otako je Hrvatska prije 12 godina ušla u Europsku uniju, BDP po glavi stanovnika gotovo se udvostručio. Turizam čini oko 20 % gospodarstva — više nego u drugim europskim državama, uz Grčku i Maltu. Kao kruna uspjeha, Hrvatska je 2023. uvela euro.
Ipak, ispod površine osjeća se nelagoda. Od stjecanja neovisnosti 1991., tijekom raspada Jugoslavije i Domovinskog rata, broj stanovnika pao je za gotovo petinu. Zaokupljeni obnovom i europskim integracijama, hrvatski lideri nisu se mnogo bavili suočavanjem s prošlošću koja uključuje i nacistički kolaboracionistički režim iz Drugog svjetskog rata.
Nasljeđe tih ratova u Hrvatskoj postalo je “zamagljeno”, smatra Florian Bieber, profesor povijesti i politike jugoistočne Europe sa Sveučilišta u Grazu. Iako se to možda manje vidi na izborima, porast nacionalizma očit je u nogometu i glazbi.
“Hrvatska nije iznimka u europskom kontekstu, uz visoku potporu krajnjoj desnici u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji i Italiji”, rekao je Bieber. “No kada je riječ o popularnoj kulturi — i tu je velika razlika — ti su simboli u Hrvatskoj postali društveno prihvatljiviji među širom populacijom.”
Fašistička prošlost Hrvatske sada se nadvila nad ljeto, postavši tema rasprava u medijima, kafićima i dnevnim boravcima.
Perković je nadimak Thompson dobio po američkom strojnici koju je koristio kao dragovoljac u ratu za neovisnost. Najpoznatiji je po pjesmi “Bojna Čavoglave” iz 1991., nazvanoj po selu u kojem se borio. Pjesma uključuje slogan “Za dom spremni!”, koji su koristili ustaški fašisti — hrvatska inačica nacističkog pozdrava “Sieg Heil”.
Pod svjetlosnim spektaklom ispunjenim nacionalnim simbolima i zračnom slikom Djevice Marije koju su stvorili dronovi, publika je pjevala uglas. Kada je Thompson viknuo “Za dom!”, masa je uzvratila “Spremni!”
Za neke Hrvate, nastavljaju iz Bloomberga, uključujući premijera Andreja Plenkovića, slogan može biti izraz borbe za neovisnost i odvojen od fašizma iz Drugog svjetskog rata. On je rekao da ima “dvostruku konotaciju” — negativnu za žrtve ustaša, a pozitivnu za veterane Domovinskog rata.
Ustaše odgovorne za progon i ubojstva stotina tisuća
Ustaše su odgovorni za progon i ubojstva stotina tisuća Srba, Židova, Roma i Hrvata koji su se borili kao partizani. U bivšoj Jugoslaviji korištenje ustaških simbola bilo je zabranjeno.
To se promijenilo nakon pada komunizma, a simboli su se počeli vraćati tijekom Domovinskog rata, kada je paravojna skupina HOS preuzela slogan “Za dom spremni!” Najveći povratak doživjeli su s 58-godišnjim Thompsonom, koji je od borbe protiv sudskih zabrana nastupa došao do statusa velike zvijezde.
Godine 2020. sud je presudio da se pjesma može izvoditi u cijelosti jer je slogan korišten u pozitivnom kontekstu tijekom Domovinskog rata — unatoč tome što je iste godine Ustavni sud proglasio da je slogan povezan s fašizmom i kao takav protuustavan.
Povratak ustaških simbola, prema Bieberu iz Graza, pomogao je “normalizirati fašističke simbole” na način da mnogi koji su došli na Thompsonov koncert nisu ni svjesni implikacija fašizma.
Ovaj fenomen sve više ulazi i u politiku. Osim ministra Anušića, Thompsonov koncert u Zagrebu posjetio je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Premijer Plenković viđen je na generalnoj probi večer ranije, kako razgovara s pjevačem. Kasnije u srpnju, dvojica zastupnika koristila su ustaški slogan u Saboru.
