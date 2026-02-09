BIVŠI ŽUPAN
Početkom ožujka iznošenje obrana na suđenju Dekaniću i ostalima
Dopunom prometnog vještačenja u ponedjeljak je nastavljeno suđenje bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću kojeg Uskok tereti za lažiranje okolnosti prometne nesreće iz 2022. godine, a osječki Županijski sud je odlučilo da će Dekanić i ostali okrivljenici obranu početi iznositi na raspravama početkom ožujka.
Prometni vještak Robert Spudić izvijestio je kako se, na temelju podataka dobivenih od proizvođača automobila škode superb, kojom je Dekanić prema optužnici izazvao nesreću, može zaključiti da za aktivaciju sigurnosnih sustava, kao što su zračni jastuci i sigurnosni pojasevi, prilikom sudara nije potrebno otpterećenje sjedala, odnosno da će se u takvoj situaciji sigurnosni sustavi aktivirati i na sjedalima koja su prazna.
Na upit Dekanićevog odvjetnika Davora Ćavara kazao je kako je svoj raniji zaključak da su se u vozilu mogle nalaziti tri osobe, donio na temelju broja aktiviranih zračnih jastuka i sigurnosnih pojaseva, ali da od proizvođača nije dobio podatak koja težina tereta je potrebna da bi se aktivirali senzori zauzetosti sjedala.
Nije mogao odgovoriti na upite obrane zašto se nisu aktivirali zatezači sigurnosnih pojaseva na svim sjedalima, istaknuvši kako se iz podataka dobivenih od proizvođača može zaključiti da se sigurnosni sustavi na sjedalima koja su prazna u trenutku sudara mogu, ali i ne moraju aktivirati, ovisno o zadanom algoritmu stvorenom tijekom proizvodnje vozila.
Spudić je istaknuo da podatci dostavljeni iz tvrtke "Škoda Auto" ne utječu na njegov zaključak s ranije rasprave, kada je rekao da ne može utvrditi koliko se točno osoba nalazilo u automobilu u trenutku prometne nesreće, osim osobe koja je upravljala vozilom.
Dekanić isplatio Croatia Osiguranje
S obzirom da Uskok Dekanića i Nikolinu Meseljević tereti i za podnošenje krivotvorenog odštetnog zahtjeva osiguravajućem društvu, za isplatu šteta na automobilu županije te vozilu i kući Nikoline Meseljević tvrtka "Croatia Osiguranje" na današnoj raspravi je izvijestila kako odustaje od podnošenja imovinsko-pravnog zahtjeva.
Predstavnica tvrtke Vlatka Šokec kazala je kako je optuženi Damir Dekanić 15. prosinca 2025. godine ovom osiguravajućem društvu uplatio iznos od 13.887 eura, na ime tri isplaćene štete, koju je u slučaju ove prometne nesreće isplatilo Croatia Osiguranje.
Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar u izjavi novinarima opovrgnuo je mogućnost kako Dekanićevo plaćanje "Croatia Osiguranju" znači indirektno priznanje krivnje.
Podsjeća da je Dekanić u svojoj prvoj izjavi, nakon prometne nesreće, rekao da će platiti predmetnu štetu, neovisno o postupku i utvrđivanju njegove eventualne odgovornosti. Pojašnjava kako je županija tražila odštetu od osiguravajućeg društva jer Dekanić, kao tadašnji župan, nije mogao odlučiti da se to ne napravi, jer bi na taj način potencijalno oštetio županijski proračun.
Uskok tereti bivšeg župana Damira Dekanića za lažiranje i zatakšavanje okolnosti prometne nesreće, koju je koju je 17. travnja 2022. pijan izazvao službenim automobilom Vukovarsko-srijemske županije.
Optužnicom, koja je podignuta potkraj listopada 2023. obuhvaćeni su Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio bivši župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš, i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.
Okrivljena policajka priznala krivnju i nagodila se s Uskokom
Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. godine nagodila s Uskokom i priznala krivnju, pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.
Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni vozio službeni automobil pod utjecajem alkohola od 1,44 promila te zbog nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu, u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće.
Uskok navodi da su, nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi policajci prihvatili Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je Bičanić skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom županije, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se prometna nesreća dogodila.
Nakon očevida i "poduzimanja drugih službenih radnji" te neistinitih izjava okrivljenika policajci su Bičaniću uručili obavijest da je počinio prekršaj i na taj način Dekaniću omogućili izbjegavanje prekršajne odgovornosti za uzrokovanje prometne nesreće u alkoholiziranom stanju.
Uskok Dekanića tereti i da je temeljem potvrde o prometnoj nesreći, u kojoj je stajalo da je vozilom upravljao Bičanić, a županija osiguravajućem društvu podnijela odštetni zahtjev za naknadu štete na službenom automobilu. Za podnošenje krivotvorenog odštetnog zahtjeva osiguravajućem društvu, zbog šteta na kući i automobilu, Uskok tereti i Nikolinu Meseljević.
Dekanić je 20. lipnja 2024. godine podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i dvoje djece.
