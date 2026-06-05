Iran podržao Hezbolah: Izgledi za širi mirovni sporazum neizvjesni

Promet kroz taj strateški morski prolaz, kojim je ranije prolazilo oko petine svjetskih isporuka nafte i ukapljenog prirodnog plina, i dalje je znatno smanjen. Sukob je doveo do rasta cijena nafte i poremećaja u globalnim opskrbnim lancima. Svjetski program za hranu UN-a upozorio je u petak da zbog rasta troškova goriva i prijevoza milijunima ljudi prijeti glad. SAD i Iran sudjeluju u uglavnom neizravnim pregovorima kako bi osigurali privremeni sporazum o zaustavljanju rata koji bi pitanja, uključujući iranski nuklearni program, ostavio za daljnje pregovore.