41-godišnjak uhićen

Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Nepalac oštrim predmetom posjekao drugog

author
Hina
|
14. velj. 2026. 14:12
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Jučer 13. veljače u popodnevnim satima u Zagrebu, na području Maksimira u kući, došlo je do sukoba dvojice državljana Nepala (22, 41), stranci na privremenom boravku u Republici Hrvatskom.

U jednom je trenutku stariji muškarac, s ciljem da usmrti mlađega, oštrim predmetom zamahnuo prema njemu i nanio mu posjekotinu u području glave, javila je policija.

Liječnička pomoć obojici muškaraca pružena je u bolničkoj ustanovi u Zagrebu, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Osumnjičeni 41-godišnjak je uhićen, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Teme
Zagreb pokušaj ubojstva policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
