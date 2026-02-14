41-godišnjak uhićen
Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Nepalac oštrim predmetom posjekao drugog
Jučer 13. veljače u popodnevnim satima u Zagrebu, na području Maksimira u kući, došlo je do sukoba dvojice državljana Nepala (22, 41), stranci na privremenom boravku u Republici Hrvatskom.
U jednom je trenutku stariji muškarac, s ciljem da usmrti mlađega, oštrim predmetom zamahnuo prema njemu i nanio mu posjekotinu u području glave, javila je policija.
Liječnička pomoć obojici muškaraca pružena je u bolničkoj ustanovi u Zagrebu, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.
Osumnjičeni 41-godišnjak je uhićen, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare


