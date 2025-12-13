lakše je ozlijeđena
Pokušaj ubojstva kod Velike Gorice: Mladić napao djevojku, uhićen je
Jučer 12. prosinca oko 14.45 sati na području Velike Gorice, prema do sada utvrđenome, na šljunčanoj cesti nakon nesuglasica, 26-godišnjak je oštrim predmetom pokušao usmrtiti 21-godišnjakinju. Liječnička pomoć joj je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena.
Osumnjičeni je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni će biti u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u svezi člankom 34. Kaznenog zakona, izvijestila je policija.
