Pokušaj ubojstva kod Velike Gorice: Mladić napao djevojku, uhićen je

Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Jučer 12. prosinca oko 14.45 sati na području Velike Gorice, prema do sada utvrđenome, na šljunčanoj cesti nakon nesuglasica, 26-godišnjak je oštrim predmetom pokušao usmrtiti 21-godišnjakinju. Liječnička pomoć joj je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena.

Osumnjičeni je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.



Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni će biti u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u svezi člankom 34. Kaznenog zakona, izvijestila je policija.