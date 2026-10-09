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UČENICI NISU EVAKUIRANI

Policija intervenirala u riječkoj školi: Učenik prijetio da će "počiniti masakr"?

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Hina
|
09. lis. 2026. 14:48
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19.02.2021., Sibenik - Policijski automobil sibenske intervente policije."nPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policijska uprava primorsko-goranska primila je dojavu iz riječke srednje škole o prijetnjama jednog učenika te je uputila na mjesto događanja policijske službenike, potvrdila je policija u petak.

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Policija je dojavu primila u petak u 12,54 sata, a po neslužbenim informacijama, učenik te škole je putem društvenih mreža prijetio da će "počiniti masakr" i spominjao pištolj.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Učenici i učitelji nisu evakuirani iz zgrade škole.

Teme
prijetnja učenika prijetnja učenika rijeka rijeka riječka škola

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