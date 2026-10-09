UČENICI NISU EVAKUIRANI
Policija intervenirala u riječkoj školi: Učenik prijetio da će "počiniti masakr"?
Hina
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09. lis. 2026. 14:48
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Policijska uprava primorsko-goranska primila je dojavu iz riječke srednje škole o prijetnjama jednog učenika te je uputila na mjesto događanja policijske službenike, potvrdila je policija u petak.
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Policija je dojavu primila u petak u 12,54 sata, a po neslužbenim informacijama, učenik te škole je putem društvenih mreža prijetio da će "počiniti masakr" i spominjao pištolj.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Učenici i učitelji nisu evakuirani iz zgrade škole.
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