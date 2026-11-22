Ovo je najčešći oblik koji se javlja kod osoba s Parkinsonovom bolešću nakon dugotrajnog uzimanja lijeka levodope. Dijeli se na diskineziju doze na vrhuncu (kada je razina lijeka u krvi najviša, obično dva sata nakon uzimanja), na diskineziju dok razina lijeka raste ili pada i period kada je razina lijeka niska.