U peticiji se podsjeća da su u toj dvorani nakon pada Vukovara 1991. bili zatočeni i zlostavljani hrvatski branitelji i civili. Kao dodatan razlog naveden je i nastup u Nišu, održan tri dana prije 18. studenoga i obilježavanja obljetnice pada Vukovara, uz napomenu da su i u tom gradu tijekom Domovinskog rata zlostavljani zatočeni Hrvati.