SMETA IM I ON
Splićani su uspjeli spriječiti koncert Dine Merlina, sad im je na meti Jakov Jozinović
Nakon otkazivanja Dine Merlina, u Splitu je pokrenuta nova peticija kojom građani traže zabranu novogodišnjeg nastupa mladog pjevača zbog koncerata u Novom Sadu i Nišu.
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Nakon što je nedavno otkazan novogodišnji nastup Dine Merlina na splitskoj Rivi, grad se našao usred nove polemike oko blagdanskog programa.
Na meti nezadovoljnih građana sada se našao mladi pjevač Jakov Jozinović, čiji je nastup na dočeku Nove godine predviđen za 31. prosinca, prenosi Dnevnik.hr.
Na platformi Peticije.hr pokrenuta je inicijativa pod nazivom "Split pamti! - Otkazivanje nastupa Jakova Jozinovića nakon pjevanja u logoru SPENS i Nišu". Peticijom se od splitskog gradonačelnika Tomislava Šute traži hitno otkazivanje nastupa i obustava financiranja javnim novcem, a u trenutku objave prikupila je više od 1800 potpisa od ciljanih 5000.
Razlog pobune su pjevačevi raniji koncerti u Srbiji, točnije u Novom Sadu i Nišu. Autori inicijative navode kako je Jozinović ignorirao osjećaje preživjelih vukovarskih logoraša koji su tražili otkazivanje ili premještanje njegova nastupa iz novosadske dvorane SPENS.
U peticiji se podsjeća da su u toj dvorani nakon pada Vukovara 1991. bili zatočeni i zlostavljani hrvatski branitelji i civili. Kao dodatan razlog naveden je i nastup u Nišu, održan tri dana prije 18. studenoga i obilježavanja obljetnice pada Vukovara, uz napomenu da su i u tom gradu tijekom Domovinskog rata zlostavljani zatočeni Hrvati.
Pokretači peticije naglašavaju da bi otkazivanje koncerta predstavljalo čin poštovanja prema žrtvama i logorašima.
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