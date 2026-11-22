MASOVNO TROVANJE U NJEMAČKOJ
Drama tijekom mise: Vjernici počeli padati u nesvijest, među njima je bilo i djece
Tijekom mise u kapeli dvorca u Bad Grönenbachu u bavarskoj regiji Allgäu došlo je do masovnog trovanja ugljikovim monoksidom zbog kvara na sustavu grijanja. Prema informacijama nadležne spasilačke službe, trovanje je pretrpjelo 19 osoba, od kojih su četiri teško ozlijeđene.
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Hitni poziv iz dvorca upućen je oko 10:50 sati, izvijestila je policija u Kemptenu. Incident se dogodio u trenutku dok je Svećeničko bratstvo sv. Petra (FSSP) služilo misu, a nekolicina prisutnih vjernika iznenada se počela rušiti na pod.
Na mjesto događaja upućene su brojne ekipe vatrogasaca i vozila hitne pomoći. Glasnogovornik Bavarskog Crvenog križa (BRK) Sohrab Taheri-Sohi potvrdio je razmjere intervencije.
"Mogu potvrditi da je u tijeku bila velika akcija i da je pogođeno više od 50 osoba", rekao je Sohrab Taheri-Sohi.
Policija je izvijestila kako je među 19 ozlijeđenih osoba i dvoje djece. Za četiri osobe potvrđeno je da se nalaze u teškom stanju, no detaljnije informacije o njihovu zdravstvenom statusu zasad nisu objavljene, prenosi Kronen Zeitung.
Ugljikov monoksid (CO) je otrovan plin bez boje, mirisa i okusa koji najčešće nastaje nepotpunim izgaranjem. Nakon udisanja, plin preko pluća dospijeva u krvotok gdje se snažno veže za hemoglobin, čime onemogućuje prijenos kisika do organa i tkiva. Teško trovanje ovim plinom izaziva nesvjesticu, trajna oštećenja organizma, a u najtežim slučajevima može dovesti i do smrti.
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