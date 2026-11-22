Ugljikov monoksid (CO) je otrovan plin bez boje, mirisa i okusa koji najčešće nastaje nepotpunim izgaranjem. Nakon udisanja, plin preko pluća dospijeva u krvotok gdje se snažno veže za hemoglobin, čime onemogućuje prijenos kisika do organa i tkiva. Teško trovanje ovim plinom izaziva nesvjesticu, trajna oštećenja organizma, a u najtežim slučajevima može dovesti i do smrti.