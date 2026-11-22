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Objavljena lista 100 najboljih gradova za život na svijetu: Među njima su i tri hrvatska!
Na popisu 100 najboljih gradova za život u ovoj godini našla su se i tri hrvatska grada - Osijek, Rijeka i Split.
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Istraživanje koje je objavio The Ale Palombo obuhvatilo je ukupno 312 gradova diljem svijeta, a pri sastavljanju ljestvice uzeti su u obzir kvaliteta života te odnos prosječne lokalne plaće i životnih troškova, uključujući stanovanje i najam nekretnina.
Prema objavljenoj ljestvici, najboljim gradom za život proglašen je nizozemski Groningen, na drugom mjestu nalazi se švicarski Lugano, a treće je pripalo nizozemskom Haagu. Među prvih pet još su austrijski gradovi Beč i Villach, dok se u deset najboljih nalaze Eindhoven, Trondheim, Utrecht, Helsinki i Kyoto.
Na popisu uvjerljivo dominiraju europski gradovi, kojih je ukupno 64, dok ih je 22 iz Sjeverne Amerike, deset iz Australije i Oceanije te četiri iz Azije. Nijedan grad iz Južne Amerike ili Afrike nije se našao među prvih 100.
Najviše predstavnika imaju Sjedinjene Američke Države, čak 13, a slijede Njemačka i Kanada s po devet gradova te Australija s osam. Švicarska ima sedam predstavnika, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Španjolska po šest, a Austrija i Norveška po četiri. Hrvatska, Japan i Švedska imaju po tri grada, dok Belgija, Francuska, Litva i Novi Zeland imaju po dva. Po jednog predstavnika imaju Finska, Island, Danska, Luksemburg, Estonija, Češka, Irska, Tajvan, Italija, Slovenija i Portugal.
Zanimljivo je da na popisu nema nekih od najvećih i najpoznatijih svjetskih metropola, poput New Yorka, Londona, Pariza, Los Angelesa, Singapura i Dubaija. To pokazuje da veličina, gospodarska snaga i međunarodna prepoznatljivost grada nisu nužno presudni za visoku poziciju na ljestvici koja uz kvalitetu života vrednuje i kupovnu moć lokalnog stanovništva.
Tri hrvatska grada među 100 najboljih
Od hrvatskih gradova najbolje je plasiran Osijek, koji zauzima 58. mjesto na svijetu. Time se našao ispred brojnih poznatih europskih i svjetskih gradova, uključujući Stockholm, Berlin, Madrid i Tokio.
Rijeka je zauzela 83. mjesto, čime se svrstala među 100 najboljih gradova za život na svijetu. Na ljestvici se nalazi ispred francuskog Bordeauxa, španjolske Malage i tajvanskog Taipeija.
Split je također ostvario plasman među najboljih 100, zauzevši 92. mjesto. Dalmatinski grad tako se našao ispred američkih gradova Charlottea, Tucsona, Jacksonvillea i Albuquerquea, ali i portugalskog Porta te slovenskog glavnog grada Ljubljane.
Zanimljivo je i da se Zagreb, kao najveći hrvatski grad i gospodarsko središte zemlje, nije našao među prvih 100. Hrvatska tako na ljestvici ima tri predstavnika, pri čemu su sva tri grada bolje plasirana od brojnih znatno većih i međunarodno poznatijih urbanih središta.
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