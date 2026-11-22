Najviše predstavnika imaju Sjedinjene Američke Države, čak 13, a slijede Njemačka i Kanada s po devet gradova te Australija s osam. Švicarska ima sedam predstavnika, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Španjolska po šest, a Austrija i Norveška po četiri. Hrvatska, Japan i Švedska imaju po tri grada, dok Belgija, Francuska, Litva i Novi Zeland imaju po dva. Po jednog predstavnika imaju Finska, Island, Danska, Luksemburg, Estonija, Češka, Irska, Tajvan, Italija, Slovenija i Portugal.