STANJE NA BURZI RADA
Među deset najtraženijih zanimanja ušlo i jedno čiji manjak postaje kritičan. Potrebe su ogromne. A kolike su plaće?
Na listi najtraženijih zanimanja na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) godinama nema značajnijih promjena.
Među deset najtraženijih već dugo nema proizvodnih zanimanja, iako su i strojobravari, elektromonteri, CNC operateri ili mesari i pekari među traženijim zanimanjima. Isto tako, u "top 10" najtraženijih zanimanja odavno nije bilo onih za koje je potrebna visoka stručna sprema.
I sada nema velikih promjena. Najtraženiji su i dalje prodavači, medicinske sestre, čistači, konobari, njegovatelji, kuhari, skladištari i vozači, a od nedavno i odgojitelji.
Nedostaje ih oko sedam tisuća
Uz osam do devet zanimanja koja su već dugotrajno najtraženija, sezonski se pojave i neka nova. Kada smo lani u ovo vrijeme pisali o tome, bili su to čuvari jer je tada u osnovnim i srednjim školama uvedeno radno mjesto operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu. Ljetos su na listu dospjeli njegovatelji/njegovateljice budući da je bilo otvoreno jedanaest novoizgrađenih centara za starije osobe, a gradnja i otvaranje preostalih sedam privodi se kraju. Sad su pak među najtraženijima odgojitelji/odgojiteljice u dječjim vrtićima.
Vlada je, naime, u petogodišnjem Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) koji uskoro istječe zacrtala cilj da 90 posto mališana vrtićke dobi pohađa vrtić. Stoga je proteklih godina izgrađeno ili renovirano skoro 500 dječjih vrtića, što iziskuje zapošljavanje novih odgojitelja kojih nema ni približno dovoljno na tržištu rada. Procjenjuje se da ih nedostaje čak sedam tisuća.
Potrebe velike od Zagreba do Garčina
Trenutno su na digitalnoj Burzi rada HZZ-a aktivna 134 oglasa za odgajatelje/odgajateljice. No kao i s drugim zanimanjima, broj oglasa nije jedino mjerilo jer se u nekima traži i po desetak radnika.
U trenutno aktivna 134 oglasa za odgajatelje/odgajateljice, traži se njih ukupno 233. Najviše - 58, traže vrtići u Zagrebu, ali velike su potrebe i u malim sredinama. Primjerice, u Svetom Ivanu Zelini trebaju osam odgojitelja/odgojiteljica, u Črešnjevu kod Varaždina šest, a u Garčinu kod Slavonskog Broda pet.
Prema portalu Moja plaća, plaće odgojitelja u Hrvatskoj su u rasponu od 1113 eura od 1774 eura.
Plaće najtraženijih zanimanja
Na istom portalu provjerili smo kolike su plaće za svih deset trenutno najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj. Tamo nisu navedene prosječne plaće, nego raspon plaća koje prima 80 posto zaposlenih s tim zanimanjima. Od najtraženijih zanimanja, najviše su plaće kuhara i medicinskih sestara, a najniže prodavača, čistača i njegovatelja -osobnih asistenata.
Plaće 10 najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj
(od najviših do najnižih, prema portalu Moja plaća)
KUHAR 1060 - 2095 EUR
MEDICINSKA SESTRA 1114 - 1956 EUR
VOZAČ 1.050 - 1789 EUR
ODGOJITELJ 1113 - 1774 EUR
KONOBAR 1050 - 1748 EUR
SKLADIŠTAR 1050 - 1719 EUR
NJEGOVATELJ STARIJIH OSOBA 1050 - 1678 EUR
ČISTAČ 1050 - 1527 EUR
PRODAVAČ 1050 - 1527 EUR
NJEGOVATELJ-OSOBNI ASISTENT 1050 - 1440 EUR
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