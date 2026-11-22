Uz osam do devet zanimanja koja su već dugotrajno najtraženija, sezonski se pojave i neka nova. Kada smo lani u ovo vrijeme pisali o tome, bili su to čuvari jer je tada u osnovnim i srednjim školama uvedeno radno mjesto operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu. Ljetos su na listu dospjeli njegovatelji/njegovateljice budući da je bilo otvoreno jedanaest novoizgrađenih centara za starije osobe, a gradnja i otvaranje preostalih sedam privodi se kraju. Sad su pak među najtraženijima odgojitelji/odgojiteljice u dječjim vrtićima.