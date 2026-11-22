SKUPINA NASLJEDNIH POREMEĆAJA
Bolest srpastih stanica: Što je, kako je prepoznati i kako se tretira ova teška bolest?
Bolest srpastih stanica je skupina nasljednih poremećaja crvenih krvnih stanica.
Kod osoba koje imaju bolest, hemoglobin u crvenim krvnim stanicama je abnormalan pa ove krvne stanice postaju tvrde i ljepljive i nalikuju srpu, otkuda dolazi i ime. Potrebno je reagirati i tretirati bolest kako ne bi došlo do raznih stanja i komplikacija.
Bolest srpastih stanica je nasljedni poremećaj krvi kojeg uzrokuje mutacija gena. Može izazvati jaku bol i dovesti do raznih komplikacija. Simptomi se javljaju već kod beba od pet mjeseci. Postoji više vrsta ove bolesti, a može se tretirati na više načina.
Što je bolest srpastih stanica?
Bolest srpastih stanica je genetski poremećaj krvi. On uzrokuje da se crvene krvne stanice formiraju u oblik slova "C", poput polumjeseca odnosno srpa. Ove srpaste krvne stanice sadrže hemoglobin, protein koji dovodi kisik do svih dijelova tijela.
Kod osoba koje imaju ovu bolest, hemoglobin je abnormalan pa i crvene krvne stanice izgledaju drugačije. Mogu se slijepiti, zapinju i sprječavaju dotok kisika do tkiva i organa. To može uzrokovati epizode boli i komplikacije opasne po život.
Vrste bolesti srpastih stanica
Postoji više vrsta ove bolesti, a o kojoj će se vrsti raditi ovisi o specifičnom tipu abnormalnog hemoglobina. Najčešći je hemoglobin SS (HbSS), odnosno anemija srpastih stanica.
Ostale vrste su: hemoglobin SC i hemoglobinska srpasta beta talasemija. Rjeđe se javljaju hemoglobin SD, hemoglobin SE i hemoglobin SO.
Što uzrokuje bolest srpastih stanica?
Ova bolest krvi se nasljeđuje rođenjem od roditelja. Točnije, nastaje zbog mutacije HBB gena koji osigurava upute za stvaranje hemoglobina. Mutacija vodi do stvaranja abnormalnog hemoglobina koji se naziva hemoglobin S. Kada dijete naslijedi dva gena hemoglobina S od roditelja, dolazi do bolesti srpastih stanica.
Do bolesti dolazi jer hemoglobin izgleda drugačije, može zapeti u krvotoku dok putuje tijelom i ne živi dugo kao normalne krvne stanice. Kao posljedica tkiva i organi ne dobivaju dovoljno kisika za rad.
Simptomi bolesti srpastih stanica
Simptomi bolesti mogu biti različiti za svakoga. Isto tako, mogu biti blagi ili intenzivni.
Najčešći simptomi su:
- epizode jake boli, najčešće u leđima, nogama, rukama i nekada u prsima
- slabost
- blijeda ili žuta koža i žuta slijepoočnica
- bolni zglobovi
- bolne ruke i noge
- moždani udar
- anemija
- oticanje ruku i nogu
- česte infekcije
- problemi s vidom
- apneja
Kako se dijagnosticira bolest srpastih stanica?
Bolest se može otkriti testovima iz krvi novorođenčadi, a najčešće se radi sickling test i elektroforeza hemoglobina. U ovom testu se vidi da hemoglobin izgleda drugačije. Kada jedan roditelj ili oba imaju bolest srpastih stanica, također se mogu raditi i dodatni testovi i prije rođenja djeteta.
U ovom slučaju se radi o genetskom i prenatalnom testiranju.
Upravo je rano otkrivanje bolesti važno kako bi se bolest tretirala. Na ovaj način se mogu spriječiti razne komplikacije bolesti.
Kako se bolest srpastih stanica tretira?
Ne postoji lijek za bolest, ali postoji više načina kako se mogu ublažiti simptomi i smanjiti komplikacije bolesti. Tako postoje cjepiva, a može se uzimati i suplement folne kiseline, antibiotici da se spriječe ozbiljne infekcije.
Pomoći mogu i tablete protiv bolova, a nekada će biti potrebna transfuzija krvi kako bi se tretirala anemija i spriječio moždani udar. Potrebno je paziti na prehranu i unositi dovoljno vode.
Postoji i genetska terapija i transplantacija koštane srži, kojom se dobiva nova koštana srž i zamijenjuju se crvene krvne stanice.
Ipak, ovdje je potrebno pronaći donora koji će odgovarati, a radi se i oriskantnoj proceduri. Najvažnije je redovito odlaziti na preglede i imati bolest pod kontrolom.
Zaključak
Bolest srpastih stanica je bolest koja se nasljeđuje od roditelja. Važno je otkriti ju na vrijeme, tretirati simptome i paziti da ne dođe do komplikacija, poput moždanog udara. Radi se o bolesti u kojoj hemoglobin izgleda drugačije pa teže dovodi kisik do tijela. Ne postoji lijek samo za ovu bolest, ali postoje niz tretmana koji pomažu u ublažavanju simptoma.
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