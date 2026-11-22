Državno odvjetništvo sada je izvijestilo da su istražne radnje završene u selu Nowy Lipowiec, koje se nalazi oko 60 kilometara od poljske granice s Ukrajinom, te u mjestu Rudnik nad Sanem, udaljenom 92 kilometra od granice. Istraga se i dalje provodi na trećoj lokaciji pada, u mjestu Molodycz.