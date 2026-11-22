ANALIZA OSTATAKA
Poljsko državno odvjetništvo: Projektili koji su pali su ruske rakete
Tri projektila koja su u petak pala u Poljskoj bila su ruske krstareće rakete tipa Ch-101, priopćilo je državno odvjetništvo.
Oglas
Analiza ostataka pokazala je da su te tri rakete proizvedene u četvrtom tromjesečju ove godine u tvornici oružja u Dubni, oko 140 kilometara južno od Moskve, objavili su istražitelji na platformi X.
Prema navodima poljske vlade, tri ruska zračna objekta ušla su u petak u poljski zračni prostor i srušila se na jugoistoku zemlje, koja je članica EU-a i NATO-a.
Ministarstvo obrane u Varšavi prvotno je pretpostavljalo da je riječ o dvjema krstarećim raketama i jednoj bespilotnoj letjelici. Nitko nije ozlijeđen u tim incidentima.
Državno odvjetništvo sada je izvijestilo da su istražne radnje završene u selu Nowy Lipowiec, koje se nalazi oko 60 kilometara od poljske granice s Ukrajinom, te u mjestu Rudnik nad Sanem, udaljenom 92 kilometra od granice. Istraga se i dalje provodi na trećoj lokaciji pada, u mjestu Molodycz.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas