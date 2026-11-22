Sama priprema za vađenje antitijela nije potrebna. Jednostavno se izvadi krv, nakon koje se dobiju nalazi s vrijednostima. Najčešće će na nalazu pisati da se radi o negativnim ili pozitivnim vrijednostima. Kada su rezultati negativni, znači da je razina antitijela u normalnim vrijednostima, a kada su pozitivni, razina antitijela je povišena.