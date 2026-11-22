PROTEINI
Antitijela štitnjače: Koja su, kako se točno provodi test i kako se tretiraju bolesti ovog organa?
Antitijela štitnjače su zapravo proteini koji se odnose na tkivo štitnjače.
Analiza antitijela štitnjače se radi vađenjem krvi i to kada se pojave pojedini simptomi koji upućuju da nije sve u redu sa štitnjačom.
Osim što štitnjača proizvodi hormone i što se njezine promjene u tijelu mogu vidjeti vađenjem krvi, odnosno vrijednostima hormona TSH, važnu ulogu igraju i antitijela. Pozitivni nalazi antitijela štitnjače upućuju na to da osoba ima autoimunu bolest.
Kako funkcionira štitnjača?
Štitnjača proizvodi hormone T3 (trijodtironin) i T4 (tiroksin) koji reguliraju mnoge važne funkcije u tijelu. Tako utječu na način na koje tijelo koristi energiju, na tjelesnu temperaturu, rast i razvoj, apetit i probavu.
Osim ova dva hormona, važan je TSH koji je hormon stimulacije štitnjače i zapravo pokazuje rade li hormoni kako treba. S druge strane, važno je provjeriti i antitijela štitnjače koji su laboratorijski pokazatelji i koji mogu pomoći u otkrivanju autoimunih bolesti štitnjače.
Što su antitijela štitnjače?
Antitijela su zaštitni proteini koje proizvodi imunološki sustav. Obično napadaju antigene, poput bakterija i virusa. Ipak, nekada imunološki sustav šalje antitijela za napad na zdrave stanice. To se onda autoantitijela.
Većina ljudi ima male količine autoantitijela. Kada se pojave u velikim količinama, autoantitijela mogu značiti da osoba ima autoimunu bolest.
Antitijela štitnjače uključuju: TPOAb, odnosno antitijela na tiroidnu peroksidazu. To je glavno antitijelo koje signalizira bolest Hashimoto, zatim TgAb, antitireoglobulinska antitijela, TSI, tiroidni stimulirajući imunoglobuli, koji je glavno antitijelo koje signalizira Gravesovu bolest i TRAb, antitijela na TSH receptore, koji također signalizira Gravesovu bolest.
Kada se radi test antitijela štitnjače?
Razina antitijela štitinjače se mogu vidjeti u krvi, a vade se kada se pojave određeni simptomi koji upućuju na probleme sa štitinjačom poput: naglog debljanja ili naglog gubitka kilograma, umora, ispadanja kose, ubrzanog rada srca, depresije, nesanice, anksioznosti, bolova u zglobovima, drhtavice, loše podnošenje topline ili hladnoće i suhe kože.
Također, antitijela se provjeravaju u trudnoći ili kada su nalazi TSH, T3 ili T4 abnormalnih vrijednosti.
Sama priprema za vađenje antitijela nije potrebna. Jednostavno se izvadi krv, nakon koje se dobiju nalazi s vrijednostima. Najčešće će na nalazu pisati da se radi o negativnim ili pozitivnim vrijednostima. Kada su rezultati negativni, znači da je razina antitijela u normalnim vrijednostima, a kada su pozitivni, razina antitijela je povišena.
Što znače pozitivna antitijela?
Kada je testiranje na antitijela štitnjače pozitivno, to znači da postoji autoimuna bolest štitinjače. Na testu može biti više antitijela biti pozitivno.
Kada su vrijednosti na testu za TPO antitijela pozitivna, a TSH je visoke razine to znači da osoba ima Hashimoto.
Kada su TPO antitijela pozitivna, ali TSH je u normalnim razinama, tijekom života se može razviti hipotireoza.
Kada je nalaz pozitivan na TgAb antitijela, može značiti da osoba ima Hashimoto.
Kada su testovi pozitivni na TRAb, a TSH je nizak, vjerojatno će se raditi o Gravesovoj bolesti. Isto vrijedi i kada je test pozitivan na TSI.
Kako se tretiraju bolesti štitnjače?
Ove bolesti se najčešće tretiraju tabletama koje se moraju uzimati svaki dan. S druge strane, kod osoba koje imaju Gravesovu bolest mogu se uzimati lijekovi, radiokativni jod ili će biti potrebna operacija.
Kao rezultat svega se s vremenom štitnjača može vratiti u normalne vrijednosti i neće trebati dodatno tretiranje.
Kod Hashimota TPO antitijela ostaju u tijelu. Razine se mogu smanjiti s vremenom, ali će se rijetko u potpunosti normalizirati.
Zaključak
Razina antitijela štitnjače se može provjeriti vađenjem krvi. U slučaju da su povišena, odnosno kada je test pozitivan na antitijela, osoba će imati autoimunu bolest. Najčešće se radi o Hashimotu ili Gravesovoj bolesti. Ova stanja se tretiraju lijekovima, a u nekim slučajevima i operacijom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare