Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

U objektu za smještaj stranih radnika na zagrebačkoj Savskoj cesti u noći na nedjelju ubijen je 38-godišnji Nepalac, a policija u vezu sa zločinom dovodi dvojicu njegovih 27-godišnjih sunarodnjaka nad kojima se provodi kriminalističko istraživanje.

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Zagrebačka policija naknadno je izvijestila da se napad dogodio u subotu oko 23,50 sati na Trnju, u sobi objekta za smještaj stranih radnika u Savskoj cesti.

Ondje je oštrim predmetom teško ozlijeđen 38-godišnji nepalski državljanin s reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu zločina.

U vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela dovode se dvojica 27-godišnjih državljana Nepala, također s reguliranim statusom u Hrvatskoj.

Obojica su pod nadzorom policije te se nad njima provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Prema prvoj policijskoj informaciji, tijelo ubijenog muškarca pronađeno je nakon dojave oko 0,20 sati, a preminuo je nakon ranjavanja nožem.