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Paukove mreže u kutovima prostorija, na stropovima ili oko prozora često izazivaju nelagodu, no njihova prisutnost uglavnom nije razlog za zabrinutost. Većina paukova koji žive u kućama i vrtovima bezopasna je za ljude, a pritom imaju važnu ulogu u kontroli brojnosti kukaca i drugih sitnih štetnika.

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Oblik i struktura paukove mreže mogu pružiti korisne informacije o vrsti pauka koji ju je izgradio, prenosi Family Handyman. Iako samo na temelju mreže najčešće nije moguće precizno odrediti vrstu, njezin izgled može pomoći u razlikovanju bezopasnih paukova od onih čiji ugriz može predstavljati zdravstveni rizik.

Entomolog Matt Bertone objašnjava da određene skupine paukova grade karakteristične mreže, dok se slični oblici mogu pojaviti kod više različitih vrsta. U slučaju sumnje na potencijalno opasnog pauka preporučuje savjetovanje sa stručnjakom radi pouzdane identifikacije i sigurnog postupanja.

Postoji mnogo neobičnih oblika paukovih mreža

Ipak, većina paukova plašljiva je i nije agresivna prema ljudima. U pravilu grizu samo kada se osjećaju zarobljeno ili ugroženo.

Prema riječima stručnjaka, postoji mnogo neobičnih oblika paukovih mreža, ali većina se rijetko pojavljuje u zatvorenim prostorima ili neposrednoj blizini kuća. Najčešće ih grade vrste koje žive u prirodi.

Jedan od najprepoznatljivijih oblika jest kružna mreža, karakteristična po spiralnoj strukturi koja podsjeća na kotač. Takve mreže imaju radijalne svilene niti koje služe kao potpora, dok ih povezuju dodatne niti raspoređene u obliku spirale.

"Ova mreža ima radijalne svilene niti koje je učvršćuju i izgledaju poput žbica, a između njih nalaze se unutarnje povezne niti", objašnjava entomologinja Wizzie Brown.

Takve mreže gradi nekoliko skupina paukova, među kojima su brojne bezopasne vrste iz porodice Araneidae, poznate po izgradnji pravilnih kružnih mreža.

"Kružne mreže obično se nalaze na otvorenom, najčešće u blizini svjetiljki na trijemovima, na prozorima, između zgrada ili na biljkama", objašnjava Bertone.

Dodaje da su uglavnom postavljene okomito, a pauk se često nalazi u njihovu središtu, okrenut glavom prema dolje.

Obično se pojavljuju u kutovima stropova

Mnogi pauci koji grade takve mreže tijekom noći uklanjaju staru i izrađuju novu mrežu za lov. Danju ih zato često nije moguće vidjeti na mreži jer se odmaraju na sigurnijem, skrivenom mjestu u blizini.

Za razliku od pravilnih kružnih mreža, nepravilne i zapetljane paukove mreže najčešće su u kućanstvima. Obično se pojavljuju u kutovima stropova, iza namještaja ili na drugim mjestima na kojima se rjeđe čisti.

"Imaju trodimenzionalnu strukturu, ali nemaju nikakav određeni uzorak", objašnjava Bertone.

Dodaje da se iz takvih mreža često pružaju svilene niti prema podu, što paucima omogućuje hvatanje kukaca koji se kreću po površini.

Takve mreže grade različite vrste iz porodice Theridiidae, zbog čega samo na temelju njihova izgleda nije jednostavno utvrditi o kojem je pauku riječ. Tijekom lova pauci često vise naglavačke u sredini mreže ili neposredno uz nju.

"U ovu skupinu pripadaju i crne udovice, koje su medicinski značajne i mogu biti opasne", upozorava Bertone.

"Pažljivo istresite pauka iz mreže"

Ipak, naglašava da su ti pauci vrlo plašljivi i povučeni te će pri uznemiravanju uglavnom pokušati pobjeći.

Ako se pauk želi ukloniti iz kuće, a ne postoji sumnja da pripada opasnoj vrsti, Bertone preporučuje njegovo pažljivo premještanje na otvoreno.

"Pažljivo istresite pauka iz mreže, a kada se nađe na podu, prekrijte ga čašom i podvucite čvrsti komad papira ispod nje kako biste ga uhvatili. Zatim okrenite čašu i sigurno ga pustite", savjetuje.

Druga prepoznatljiva vrsta paukovih mreža ima oblik lijevka. Takve mreže često se povezuju s australskim sidnejskim paukom vrste Atrax robustus, čiji ugriz može biti smrtonosan.

"Riječ je o velikom, smrtonosnom pauku nalik tarantuli koji živi u Australiji", objašnjava Bertone.

Međutim, pauci koji grade lijevkaste mreže u kućama i oko njih uglavnom nisu povezani s opasnim ugrizima. Iako neke od tih vrsta mogu biti velike, najčešće su vrlo plašljive.

"Grade neku vrstu ravne, guste svilene mreže, a na jednoj strani imaju malo cjevasto sklonište u koje odvlače uhvaćeni plijen kako bi se njime hranili", opisuje Bertone.

Postoje i mreže koje se zbog svojeg izgleda nazivaju čipkastima, iako to nije uobičajena službena kategorija među entomolozima.

"To su zapravo lijevkaste mreže izrađene od pahuljastije vrste svile i nešto rahlije strukture", objašnjava Brown.

PEXELS/ Ilustrativna fotografija

Bertone navodi da pauci iz porodice Amaurobiidae, koji se ponekad nazivaju crnim čipkastim paucima, proizvode posebnu vrstu vlaknaste i pahuljaste svile. Njihove mreže često se pružaju uz površine i vode prema skrovištima, poput pukotina u kori drveća ili zidovima.

Iako je velika većina paukova koji grade takve mreže bezopasna, Bertone upozorava da se čipkaste mreže povezuju i s paucima iz skupine poznate kao recluse spiders, među kojima postoje vrste s medicinski značajnim ugrizom.

"Prvo treba provjeriti jesu li prisutni u području u kojem živite jer su vrlo rijetki", objašnjava.

Neke vrste paukova izrađuju mreže koje nalikuju vrećicama ili cijevima. Takve mreže karakteristične su za skupinu paukova poznatu kao purseweb spiders, među kojima se pojavljuju vrste roda Sphodros.

Mali i bezopasni pauk Frontinella

"Slične su lijevkastim mrežama, ali se obično nalaze na tlu, u podnožju drveća", objašnjava Brown.

Još jedan oblik predstavljaju plosnate, vodoravno postavljene mreže koje se ponekad nazivaju mrežama u obliku viseće ležaljke. Često ih grade pauci iz roda Pityohyphantes, poznati po izradi mreža nalik tankim plahtama.

Prema Bertoneovim riječima, takve mreže mogu biti ravne, udubljene ili nepravilno oblikovane, a oko njih se često nalazi dodatna trodimenzionalna struktura od paučine.

Jedna od vrsta koje često grade takve mreže jest mali i bezopasni pauk Frontinella pyramitela. Njegove se mreže mogu pronaći oko kuća ili na obližnjem grmlju.

Osim klasičnih mreža namijenjenih hvatanju plijena, u kućanstvima se mogu primijetiti i male svilene cjevčice koje izgledaju poput čahura. Iako se ne smatraju pravim lovnim mrežama, one imaju važnu ulogu u životu pojedinih vrsta paukova.

Bertone ih uspoređuje s vrećama za spavanje jer paucima služe kao privremena i sigurna skloništa tijekom odmora.

"Takve strukture grade brojne vrste paukova lovaca i paukova skakača, koji aktivno traže plijen umjesto da ga hvataju u mreže", objašnjava.

Takva skloništa mogu se pronaći na različitim površinama, uključujući kutove prostorija, a ponekad se unutar malene svilene čahure može vidjeti i sam pauk.

Iako paukove mreže mogu izgledati neugledno ili izazivati strah, njihova prisutnost najčešće ne znači da postoji opasnost za ukućane. Većina paukova koji žive u blizini ljudi izbjegava kontakt i hrani se kukcima, čime pridonosi prirodnoj kontroli njihove brojnosti.

Poznavanje osnovnih oblika paukovih mreža može pomoći u prepoznavanju njihovih graditelja, ali za pouzdano određivanje vrste, osobito ako postoji sumnja na opasnog pauka, potrebno je potražiti stručno mišljenje.