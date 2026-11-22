milijuni u igri
Novi Bond donosi i novi luksuz: Hoće li Omega izgubiti mjesto na njegovu zapešću?
Više od šest desetljeća nakon što je film Doktor No predstavio Jamesa Bonda filmskoj publici, agent 007 i dalje je jedan od najpoželjnijih marketinških aduta na svijetu. Proizvođači satova i automobila, modne kuće i brendovi pića spremni su izdvojiti milijune kako bi se njihovi proizvodi pojavili uz najpoznatijeg britanskog tajnog agenta.
Izbor 40-godišnjeg Roberta Pattinsona za novog Jamesa Bonda otvorio je novo poglavlje ne samo u filmskoj franšizi nego i u svijetu luksuznog brendiranja. Kako piše Reuters, prvi film o Bondu u produkciji studija Amazon MGM i pod redateljskom palicom Denisa Villeneuvea predstavlja veliku priliku za kompanije koje žele povezati svoje proizvode s popularnim agentom 007.
Dosadašnji Bond, Daniel Craig, bio je prepoznatljiv po satovima Omege, automobilima Aston Martin i odijelima Toma Forda. No, dolazak Pattinsona mogao bi promijeniti tu kombinaciju.
"James Bond ima posebno mjesto kada je riječ o brendiranju. On je filmska ikona koju, među ostalim, definiraju odjeća koju nosi, brendovi koje koristi i kokteli koje pije", rekao je Eric Nebot, direktor agencije za plasiranje proizvoda Hill Valley, prenosi N1 Srbija.
Pattinson već ima ugovore s luksuznim brendovima
Jedan od prvih detalja koji je privukao pozornost stručnjaka jest činjenica da je Pattinson u objavi predstavljanja novog Bonda prikazan bez sata na zapešću.
Glumac je već više od desetljeća ambasador modne kuće Dior, a u rujnu je postao i globalno zaštitno lice švicarskog proizvođača luksuznih satova Jaeger-LeCoultre.
Njegovi postojeći ugovori mogli bi zakomplicirati suradnju s nekim od tradicionalnih Bondovih partnera. Posebno se ističe Omega, čiji su satovi službeni izbor agenta 007 još od filma Zlatno oko iz 1995. godine, kada ga je nosio Pierce Brosnan.
Prije toga Bond je u filmovima, ali i romanima Iana Fleminga, bio povezan s Rolexom.
"Kategorija satova vjerojatno će biti najveće pitanje koje će trebati riješiti", smatra Anne Biskin iz agencije SMG Entertainment.
Ipak, Pattinsonovi osobni reklamni ugovori ne znače da će se isti brendovi automatski pojaviti i u filmu. Konačnu odluku o proizvodima koji će se naći na ekranu imat će Villeneuve i producenti.
Hoće li Dior zamijeniti Toma Forda?
Slična neizvjesnost vlada i u modnoj industriji. Tom Ford osigurava Bondova odijela još od filma Zrno utjehe iz 2008. godine, no Dior bi mogao pokušati preuzeti tu poziciju.
Francuska modna kuća već je javno čestitala Pattinsonu na novoj ulozi, objavivši njegovu fotografiju na društvenim mrežama. Iz Diora su poručili da su zadovoljni nastavkom suradnje s glumcem, koji je njihov ambasador za modu i mirise od 2013. godine, ali nisu željeli komentirati moguće partnerstvo povezano s Bondom.
O novom glumcu oglasio se i Jaeger-LeCoultre, objavivši nekoliko njegovih fotografija, bez izravnog spominjanja nove uloge.
U utrci za mjesto u filmu mogao bi se ponovno naći i Aston Martin, čiji su se automobili pojavili u desetak Bondovih filmova. Kompanija zasad nije željela komentirati planira li sudjelovati i u novom nastavku.
Villeneuve bi mogao izbjegavati pretjerano reklamiranje
Iako je povezivanje s Bondom iznimno privlačno luksuznim kompanijama, stručnjaci upozoravaju da bi novi film mogao imati drukčiji pristup plasiranju proizvoda.
Pattinson i Villeneuve poznati su po sklonosti umjetnički zahtjevnijim projektima i suzdržanijem luksuzu, pa je moguće da neće biti pretjeranog isticanja komercijalnih brendova.
"Izbor Roberta, koji očito dijeli sklonost prema profinjenom i nenametljivom luksuzu, tumačim kao znak da ne žele da film bude previše komercijalan", smatra Biskin.
Novi film o Jamesu Bondu očekuje se 2028. godine, čak sedam godina nakon prethodnog nastavka. U međuvremenu se promijenila i publika, a posebno mlađi gledatelji sve su kritičniji prema reklamama koje djeluju neprirodno i očito su umetnute u filmsku priču.
"Novac neće biti presudan faktor u sljedećem filmu o Jamesu Bondu. Mislim da će sat koji će nositi ovisiti o priči. Sve je to u Villeneuveovoj mašti", zaključio je Nebot.
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