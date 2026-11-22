Francuska modna kuća već je javno čestitala Pattinsonu na novoj ulozi, objavivši njegovu fotografiju na društvenim mrežama. Iz Diora su poručili da su zadovoljni nastavkom suradnje s glumcem, koji je njihov ambasador za modu i mirise od 2013. godine, ali nisu željeli komentirati moguće partnerstvo povezano s Bondom.