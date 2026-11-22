Analiza Lanceta
Jedan antidepresiv učinkovitiji je u sprječavanju povratka depresije, pokazala analiza
Jedan se lijek pokazao najučinkovitijim u velikoj analizi koja je istraživala koliko uspješno antidepresivi sprječavaju povratak simptoma depresije kod pacijenata.
Escitalopram se pokazao najučinkovitijim u sprječavanju povratka depresije u istraživanju koje je obuhvatilo gotovo 10.000 ljudi koji su uzimali različite lijekove tijekom razdoblja do godinu dana, piše BBC.
Sljedeća dva najučinkovitija lijeka bili su agomelatin i duloksetin, dok se Prozac, poznat i kao fluoksetin, našao odmah iza njih.
Stručnjaci naglašavaju da rezultati ne znače da bi svi pacijenti s teškom depresijom trebali prijeći na escitalopram niti da drugi antidepresivi nisu učinkoviti. Svi ti lijekovi mogu djelovati, a svaki ima svoje prednosti i nedostatke.
Depresija je česta bolest koja pogađa otprilike svaku šestu osobu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Uz odgovarajuće liječenje i podršku moguć je uspješan oporavak, iako se kod nekih ljudi depresija može vratiti.
Kako bi spriječili povratak bolesti, liječnici već preporučuju pacijentima da nastave uzimati antidepresive najmanje šest mjeseci nakon povlačenja simptoma depresije, a zatim postupno smanjuju dozu.
Nova analiza, objavljena u znanstvenom časopisu The Lancet Psychiatry, obuhvatila je prethodna istraživanja koja su uspoređivala učinkovitost više od desetak često propisivanih antidepresiva.
Utvrđene razlike bile su relativno male, a stručnjaci ističu da su potrebna dugotrajnija istraživanja kako bi se došlo do dodatnih spoznaja.
Depresija može imati brojne uzroke, a postoje i različiti načini njezina liječenja, uključujući lijekove i psihoterapiju.
Stručnjaci preporučuju pacijentima da sa svojim liječnikom razgovaraju o tome koje su mogućnosti liječenja za njih najprikladnije.
Što je escitalopram i kako djeluje?
Brojne medicinske smjernice preporučuju antidepresive iz skupine selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI), poput escitaloprama, sertralina i fluoksetina, poznatog pod trgovačkim nazivom Prozac, kao prvi izbor u liječenju depresije.
Ti lijekovi povećavaju dostupnost serotonina, neurotransmitera povezanog s raspoloženjem.
Prema novoj analizi, u usporedbi s Prozacom (fluoksetinom):
- Pacijenti koji su uzimali escitalopram imali su veću vjerojatnost poboljšanja simptoma i održavanja tog poboljšanja te manju vjerojatnost prekida uzimanja lijeka.
- Agomelatin, atipični antidepresiv, i duloksetin, lijek iz skupine inhibitora ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI), također su pokazali dobre rezultate.
- Ostali lijekovi, uključujući sertralin, nisu pokazali bolju učinkovitost od fluoksetina.
Jedan od autora istraživanja, profesor Eric Ruhé sa Sveučilišta Radboud u Nizozemskoj, istaknuo je da izbor lijeka može ovisiti o individualnim potrebama svakog pacijenta.
„Ipak, naše istraživanje može pomoći liječnicima i pacijentima u zajedničkom donošenju odluka. Ako započinjete liječenje antidepresivom, odaberite onaj koji vam neće samo pomoći da se oporavite nego i da ostanete dobro”, rekao je Ruhé.
Dr. Sameer Jauhar, stručnjak s Imperial Collegea u Londonu, izjavio je da istraživanje pruža korisne informacije, ali „ne može nam reći koji će antidepresiv biti najučinkovitiji za pojedinog pacijenta”.
„Ne bih ove rezultate tumačio kao razlog da osoba koja dobro reagira na antidepresiv koji trenutačno uzima promijeni terapiju”, dodao je.
Profesor Allan Young iz Kraljevskog koledža psihijatara izjavio je:
„Iako se čini da neki lijekovi imaju malu prednost pred drugima kada je riječ o dugoročnim rezultatima, razlike su skromne i vjerojatno nisu važnije od individualnih čimbenika poput nuspojava, prethodnog odgovora na liječenje i preferencija pacijenta pri odabiru terapije.”
Koje su moguće nuspojave escitaloprama?
Kao i svi lijekovi, escitalopram može izazvati nuspojave, uključujući probleme sa spavanjem, zatvor i povećanje tjelesne težine, iako ih neće svi pacijenti iskusiti.
Prema britanskom Nacionalnom zdravstvenom sustavu (NHS), ako escitalopram ili neki drugi lijek iz skupine SSRI-ja nije učinkovit ili nije prikladan za određenog pacijenta, liječnici mogu predložiti drugu vrstu antidepresiva, primjerice lijek iz skupine SNRI-ja.
Stariji triciklički antidepresivi, poput amitriptilina, danas se propisuju rjeđe.
Britanska dobrotvorna organizacija za mentalno zdravlje Mind ističe da ljudima moraju biti dostupne jasne informacije o mogućim koristima i nuspojavama antidepresiva, kao i o drugim oblicima podrške, uključujući psihoterapiju i tehnike usredotočene svjesnosti (mindfulness).
„Uobičajeno je da ljudi moraju isprobati više od jednog lijeka prije nego što pronađu terapiju koja im odgovara. A ono što djeluje može se s vremenom promijeniti”, poručili su iz organizacije.
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