HALMED je 20. studenoga potvrdio da su sva četiri djeteta kod kojih su se nakon cijepljenja protiv tuberkuloze pojavile ozbiljne nuspojave primila ispravnu dozu BCG cjepiva, iako se ranije sumnjalo da je u dva slučaja primijenjena deset puta veća doza. Potvrdio je i da istraga o sigurnosti cjepiva još traje te da preventivna obustava njegove distribucije i primjene ostaje na snazi do završetka istrage.