"ŠTO SE DOGODILO?"
Zagrebačko gradsko povjerenstvo traži očitovanja o spornom cjepivu
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba zatražilo je očitovanja Ministarstva zdravstva, HALMED-a i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o obustavi primjene BCG cjepiva i osiguravanju njegove dugoročne dostupnosti.
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Problem je nacionalnih razmjera, ali posebno pogađa Zagreb, u čijim se rodilištima rađa gotovo trećina djece rođene u hrvatskim rodilištima, upozorava Povjerenstvo.
U priopćenju Povjerenstvo podsjeća da je HALMED 5. listopada preventivno obustavio distribuciju i primjenu BCG cjepiva nakon četiri prijave sumnji na ozbiljne nuspojave kod djece.
Naglašava i da ne dovodi u pitanje potrebu za temeljitom sigurnosnom provjerom. Međutim, opravdana obustava otvara pitanje, ističe Povjerenstvo, je li zdravstveni sustav bio pripremljen za prekid opskrbe cjepivom iz nacionalnog programa obveznog cijepljenja.
Povjerenstvo traži odgovore "o planiranju potreba, sigurnosnim zalihama, alternativnim izvorima nabave i odgovornosti za kontinuitet opskrbe" te pita "jesu li rizici bili pravodobno prepoznati i koje su mjere poduzete da se spriječi prekid cijepljenja".
Upozorava i da posebno zabrinjava mogućnost da poteškoće u nabavi utječu na odluke o budućem modelu cijepljenja.
Uz podsjećanje na zajedničko mišljenje Hrvatskog pedijatrijskog društva i Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju u kojem su 9. studenoga "upozorili na rizike ukidanja univerzalnog BCG cijepljenja novorođenčadi", Povjerenstvo poručuje da se takve odluke moraju temeljiti "na stručnoj i epidemiološkoj procjeni, a ne na problemima opskrbe".
"Hrvatska često ističe važnost djece i demografske obnove. No stvarna briga za djecu mjeri se i sposobnošću institucija da osiguraju sigurnu, dostupnu i pravodobnu zdravstvenu zaštitu", napominje Povjerenstvo.
Djeca ne mogu čekati da institucije razriješe pitanja svojih nadležnosti - sigurnost cjepiva i njegova dostupnost moraju biti jednako važni prioriteti, naglašava.
HALMED je 20. studenoga potvrdio da su sva četiri djeteta kod kojih su se nakon cijepljenja protiv tuberkuloze pojavile ozbiljne nuspojave primila ispravnu dozu BCG cjepiva, iako se ranije sumnjalo da je u dva slučaja primijenjena deset puta veća doza. Potvrdio je i da istraga o sigurnosti cjepiva još traje te da preventivna obustava njegove distribucije i primjene ostaje na snazi do završetka istrage.
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