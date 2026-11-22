BLISKI S OPORBOM
Prosvjedi u Turskoj zbog zatvaranja ključnih medija
Turci su izišli na ulice Istanbula kako bi prosvjedovali protiv zatvaranja nekoliko medija koji su blisko povezani s oporbom u Turskoj.
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Tisuće ljudi marširale su nekoliko kilometara kroz grad, zahtijevajući slobodu medija i slobodu izražavanja, izvijestio je oporbeni dnevnik Cumhuriyet. Turske vlasti u pravilu ne iznose podatke o broju sudionika prosvjeda.
Na skupu, koji je organizirala najveća oporbena stranka Yeni, prosvjednici su nosili transparente s natpisom: "Mediji se ne mogu ušutkati".
Mediji u Turskoj izloženi su snažnim pritiscima, a novinare se učestalo uhićuje.
Prošlog je tjedna televizija Sözcü – jedan od posljednjih televizijskih kanala u Turskoj bliskih oporbi – stavljena pod prisilnu upravu.
Do toga je došlo nakon zatvaranja televizije Halk TV i blokiranja neovisnog novinskog portala T24.
Novinar Timur Soykan, koji je i sam pritvoren jer je kritizirao vladu, rekao je da vlada čini sve što može kako bi ušutkala novinare, no da u tome ne uspijeva.
Pozvao je javnost da pruži potporu novinarima televizije Halk, koja namjerava nastaviti emitirati putem novog kanala na YouTubeu.
Turska se nalazi na 163. mjestu od 180 zemalja na Indeksu slobode medija organizacije Reporteri bez granica.
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