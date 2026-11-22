BLAŽE PODRHTAVANJE
Potres pogodio dio Hrvatske, osjetio se u Zagrebu i Petrinji
Slab potres zabilježen je u 14:37 sati na području središnje Hrvatske. Prema prvim riječima svjedoka, osjetio se u Zagrebu i Petrinji.
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Euro-mediteranski seizmološki centar (EMSC) objavio je da je epicentar bio 13 kilometara južno od Velike Gorice, odnosno 25 kilometara jugoistočno od Zagreba.
Prema njihovim podacima, zabilježena je magnituda 1,9, dok je Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a objavila da je magniutda iznosila 2.0 prema Richteru, a procijenjeni intenzitet u epicentru II-III stupnja Europske makroseizmičke ljestvice (EMS).
🔔#Earthquake (#potres) M1.9 occurred 25 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 5 min ago (local time 14:37:35). More info at: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/pmxUX2y3SJ 🖥https://t.co/tTu8j9lK5C https://t.co/vQDopDwqly— EMSC (@LastQuake) November 22, 2026
Potres se dogodio na dubini od 29 kilometara.
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