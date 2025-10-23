ubio ju je suprug
Policija o ubojstvu žene u Zagrebu: Ugušena je
42-godišnja Đurđica Alidini, čije je tijelo jučer pronađeno u šikari na području Strmeca Odranskog, ugušena je, objavila je zagrebačka policija nakon obavljene obdukcije.
Alidini je nestala prekjučer u zagrebačkom Gornjem Vrapču. Kasnije se otkrilo da ju je ubio njezin 41-godišnji suprug Senad koji je zatim počinio samoubojstvo.
Policija u priopćenju navodi da se smrt žene vodi kao posljedica kaznenog djela "Teško ubojstvo ženske osobe".
Ubio ženu u stanu pa odvezao tijelo
Nakon što je prijavljen nestanak, policija je razgovarala s članovim obitelji. Policajci su tijekom jučerašnjeg dana došli na vrata stana u kojem je nestala žena živjela s obitelji. U stanu je pronađeno tijelo supruga koji se ubio nožem, objavio je danas Jutarnji list.
Pretragom stana policija je pronašla papirić s natuknicama među kojima je bilo navedeno i selo na području Strmeca Odranskog. Na tu lokaciju su se uputile policijske patrole s potražnim psima gdje su našli tijelo žene koju je ubio suprug.
