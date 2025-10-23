Bakić: Ne činimo dovoljno po pitanju femicida

"Tema femicida je prisutna više u javnosti, i to s pravom, nažalost to što je prisutna ne znači da je femicid u uzmicanju, štoviše, meni se čini da su naše statistike grozne. Ne činimo dovoljno, ne činimo dovoljno na prevenciji, na zaštiti, na prepoznavanju procesa, svih onih okolnosti koje dovode do femicida, i na kraju, ne činimo dovoljno na zaštitit žena", naglašava Bakić.