Najnoviji slučaj femicida

Bakić: Ne činimo dovoljno po pitanju femicida

Nina Kljenak
23. lis. 2025. 19:27

Damir Bakić, saborski zastupnik Možemo gostovao je u N1 Studiju uživo i razgovarao s Ninom Kljenak. Između ostalog komentirao je i najnoviji slučaj femicida u Zagrebu.

"Tema femicida je prisutna više u javnosti, i to s pravom, nažalost to što je prisutna ne znači da je femicid u uzmicanju, štoviše, meni se čini da su naše statistike grozne. Ne činimo dovoljno, ne činimo dovoljno na prevenciji, na zaštiti, na prepoznavanju procesa, svih onih okolnosti koje dovode do femicida, i na kraju, ne činimo dovoljno na zaštitit žena", naglašava Bakić.

Prokomentirao je i izjavu Ivana Penave da je "lijeva agenda, ta globalno-liberalna agenda, pokazala što može. Pokazala je u kakav kontekst je dovela Europu i Hrvatsku po tom pitanju. Ne bave se drugim stvarima nego pravima ove ili one vrste"

"Zgrožen sam izjavom Ivana Penave, ne vidim nikakvog uporišta za takvu izjavu. Uzrok povećanom broju femicida može biti u nekim drugim kretanjima u društvu, generalno se možda može prepoznati dodatni val raznih oblika nasilnog ponašanja. Ne vidim nikakve uzročno posljedične veze s liberalnim agendama. Možda je do sada femicid bio nedovoljno pod lupom javnosti, možda se nedovoljno govorilo o tome i možda se nedovoljno poklanjalo pažnje žrtvama”, zaključuje Bakić.

Damir Bakić femicid

