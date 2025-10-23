Božinović osudio deseto ubojstvo žene od strane bliske osobe u ovoj godini

"Preksinoć je policija dobila informaciju od sestre ubijene žene koja je prijavila nestanak. Nakon toga su policajci otišli na njenu adresu, provarili u stan i naišli na tijelo njezinog supruga koji je izvršio suicid. Temeljem istraživanja na licu mjesta i nekih indicija do koji su došli policijski službenici, krenuli su u potragu i sinoć kasno u noći našli tijelo gospođe koja je bila ubijena", kazao je ministar.