drama na trešnjevci
Policija objavila detalje: Kako je hrabri stranac spriječio oružanu pljačku ljekarne u Zagrebu
Kirgistanac (23) na privremenom boravku u Hrvatskoj spriječio je u nedjelju poslijepodne 29-godišnjeg razbojnika koji je pokušao opljačkati ljekarnu na zagrebačkoj Trešnjevci i zadržao ga do dolaska policije, a pritom je i lakše ozlijeđen.
Zagrebačka policija izvijestila je da je 29-godišnji razbojnik ušao u ljekarnu u Ozaljskoj ulici u nedjelju oko 17,40 sati, dok su se unutra nalazile tri zaposlenice u dobi od 29, 55 i 58 godina te 23-godišnji državljanin Kirgistana kao kupac.
Osumnjičeni razbojnik je usmjerio vatreno oružje u kupca iz Kirgistana koji se nalazio za pultom te ga je uz prijetnju odveo iza pulta za kojim su se nalazile zaposlenice, cijelo vrijeme imajući uperene oružje u njega.
Tada se 23-godišnji državljanin Kirgistana suprotstavio počinitelju, nakon čega je uslijedio sukob njih dvojice, pri čemu je razbojnik ispalio dva hica i to jedan u smjeru nogu 23-godišnjaka, a jedan u strop u smjeru 58-godišnje zaposlenice.
Nakon pucnjave razbojnik je pokušao pobjeći iz ljekarne, no 23-godišnjak je krenuo za njim te ga je na ulici ispred ljekarne uspio zadržati do dolaska policajaca koji su osumnjičenika uhitili i priveli.
U policiji dodaju da su u događaju lakše ozlijeđeni 23-godišnji državljanin Kirgistana kojem je pomoć pružena u KBC Sestre milosrdnice, kao i 29-godišnji osumnjičenik kojem je pomoć pružena u službenim policijskim prostorijama.
