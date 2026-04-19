Policija objavila detalje pokušaja ubojstva u Sesvetama: Pucao prema članici obitelji

19. tra. 2026. 13:42
PU zagrebačka

Zagrebačka policija osumnjičila je 57-godišnjaka za pokušaj ubojstva 55-godišnje članice obitelji u čijem je smjeru prije dva dana na području Sesveta ispalio dva hica u namjeri da je usmrti.

Članica obitelji nije ozlijeđena, a kriminalističko istraživanje nad muškarcem provedeno je zbog sumnje u počinjenje teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju, izvijestila je policija.

Protiv osumnjičenog podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

Osumnjičeni je prema dosad utvrđenom bio u vidno alkoholiziranom stanju kada je u petak oko 10,30 sati na području Sesveta, u kući, iz vatrenog oružja ispalio dva hica u smjeru članice obitelji nakon čega je uhićen.

