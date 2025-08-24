Oglas

ČEKA SE OČEVID

Potpuno izgorio automobil u Novom Zagrebu, nije bilo ozlijeđenih

Hina
24. kol. 2025. 11:28
Luka Antunac/PIXSELL/Ilustracija

Zagrebačka policija izvijestila je da je rano jutros u nedjelju Zapruđu u Novom Zagrebu izbio požar na osobnom automobilu zagrebačkih registracija koji je u potpunosti izgorio, požar su ugasili vatrogasci, a nitko nije ozlijeđen.

U nedjelju oko 4:30 u Novom Zagrebu, u Balkovićevoj ulici, iz za sada neutvrđenog razloga, izbio je požar osobnog automobila marke Volkswagen zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 28-godišnjaka, a koji je u potpunosti izgorio, priopćeno je iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ).

Tijekom požara došlo je do oštećenja osobnog automobila Hyundai zagrebačkih registracija u vlasništvu 61-godišnjaka.

Požar su ugasili vatrogasci, a nije bilo ozlijeđenih osoba. Očevid će se obaviti danas, priopćio je PUZ.

automobil požar

