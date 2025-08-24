U nedjelju oko 4:30 u Novom Zagrebu, u Balkovićevoj ulici, iz za sada neutvrđenog razloga, izbio je požar osobnog automobila marke Volkswagen zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 28-godišnjaka, a koji je u potpunosti izgorio, priopćeno je iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ).