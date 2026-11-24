ZVIŽDAČICA ILI ZLOSTAVLJAČICA?
Selak Raspudić poručila Zadravec: "Neka konačno zazviždi do kraja"
Tko je u pravu u slučaju Dijane Zadravec i sukoba u KBC-u Sestre milosrdnice, pitanje je na koje institucije još uvijek nisu dale odgovor, upozorava saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.
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Podsjetivši na to da je Zadravec svojedobno predstavljana kao heroina koja je gostovala i na saborskom Antikorupcijskom vijeću, Selak Raspudić ističe da cijeli slučaj nikada nije dobio odgovarajući epilog.
"Mi pravi epilog nikada nismo dobili", kaže.
Ističe da se sada nalazimo u neobičnoj situaciji u kojoj postoje dvije strane koje se međusobno žestoko optužuju. S jedne su strane radiolozi koji Zadravec optužuju za mobing, a s druge Zadravec, koja dio radiologa i vrh bolnice optužuje za korupciju i zataškavanje.
"Što čine institucije? Daju prijedlog da se prestane talasati. Ovdje nešto opako ne štima. Oni nam nude kompromisno rješenje – žena optužena za mobing ostat će šefica, ali drugim ljudima, a oni koje je ona optužila za korupciju ostat će potpuno nesmetano u zdravstvenom sustavu."
"Ako je Zadravec doista nekoga mobingirala, ona ne može biti šefica nikome. Ako su njezine optužbe točne, ljudi koje je optužila moraju biti kazneno procesuirani", naglašava Selak Raspudić.
Sabor mora istražiti slučaj do kraja
Smatra da Hrvatski sabor mora istražiti cijeli slučaj do kraja, a kao najsnažniji mehanizam koji mu je na raspolaganju ističe osnivanje istražnog povjerenstva.
Podsjeća i da je u cijelom slučaju bio prozvan predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Zadravec je, naime, tvrdila da posjeduje inkriminirajuće dokaze protiv njega te ga optužila za pokušaj političkog kadroviranja u Vinogradskoj bolnici.
Ti dokazi, ističe Selak Raspudić, nikada nisu predstavljeni javnosti, a smatra da je možda upravo sada vrijeme da se te optužbe istraže, ako ni zbog čega drugog, onda zbog digniteta Hrvatskog sabora. Selak Raspudić pita drži li Zadravec nekoga u šaci pa nije sankcionirana ni u vlastitoj stranci.
Ocjenjuje da se cijeli slučaj pokušava zataškati, ali i da postoji snažna politička volja unutar oporbe da se stvari ovoga puta istraže do kraja.
Ključno pitanje na koje institucije moraju odgovoriti sažima u jednoj rečenici: "Je li Zadravec zlostavljačica ili zviždačica?"
Vrijeme je da se ova stvar istraži do kraja, poručuje Selak Raspudić.
"Neka konačno zazviždi do kraja", poručila je Dijani Zadravec pojašnjavajući da "ako ima dokaze, neka ih konačno pokaže" i "spasi hrvatsko zdravstvo".
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