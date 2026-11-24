"Ono što bismo trebali napraviti jest političku odgovornost i sankcije zbog političke neodgovornosti probuditi kod građana. Vidimo da to nije moguće unutar institucionalnog života jer imamo pojedince koji se tome suprostavljaju. Građani su pasivni ili čekaju da se dogodi nekakav slučaj koji bi se skandalizirao ili, na neki način, veličao. Imamo smrt pacijenta i građani su se okupili, ali ništa se nije dogodilo osim toga. To potvrđuju i riječi premijera, koji služi kao tumač smrti, a govori da se to događa u samo jednoj bolnici. Iako izvješća sugeriraju da se to događa u svim psihijatrijskim ustanovama. Nalazimo se izvan svih granica humanosti i nećemo učiniti ništa nakon iduće smrti, kao što nismo ni nakon ove. Ne vidim ništa dobro da će se dogoditi za naših života, što ne znači da se trebamo povlačiti. Veličina čovjeka je suprostaviti se stvarnosti", zaključio je Marko Vučetić.