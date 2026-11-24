MARKO VUČETIĆ
Profesor o Plenkovićevim ministrima: Premijer je izveo klasičnu klopku za oporbu i ona je u tu zamku upala
Profesor filozofije i bivši saborski zastupnik Marko Vučetić, u N1 Studiju uživo s Hanan Nanić, komentirao je izjave premijera Andreja Plenkovića posljednja dva dana.
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Konkretno, to što je tražio da se nabroje ministri koji su napustili vladu zbog problema sa zakonom. Nabrojao ih je samo četvero.
"Premijer je izveo klasičnu klopku za oporbene zastupnike i oni su u tu klopku upali. Postavio je granice oko kojih će se rasprava voditi i oni su upali u stanje kojim demonstriraju vlastitu želju da opstanu i zadrže oporbene političke pozicije. Jer, zastupnici u Saboru ne obraćaju se javnosti nego premijeru, kojem žele dokazati da ima 14 ministara. On kao matematičar ili statističar dolazi do brojke četiri i guši raspravu. Mi raspravljamo o brojevima, a ne koruptivnoj strukturi njegove vlade", kazao je Vučetić pa nastavio:
"Vidjeli smo kako ta koruptivna struktura funkcionira na primjeru Gospića, Jankomira, specijalizanata... Imamo korupciju na svim razinama i imamo premijera koji na vješt način žonglira s ambicijama oporbenih političara da i dalje ostanu oporbeni političari s četiri do pet tisuća eura plaće."
Komentirao je jesmo li kao društvo otišli predaleko kad se govori o korupciji i političkoj odgovornosti. Naime, neko vrijeme se spominju, a onda dođe nešto novo i priča se završava.
"Ono što bismo trebali napraviti jest političku odgovornost i sankcije zbog političke neodgovornosti probuditi kod građana. Vidimo da to nije moguće unutar institucionalnog života jer imamo pojedince koji se tome suprostavljaju. Građani su pasivni ili čekaju da se dogodi nekakav slučaj koji bi se skandalizirao ili, na neki način, veličao. Imamo smrt pacijenta i građani su se okupili, ali ništa se nije dogodilo osim toga. To potvrđuju i riječi premijera, koji služi kao tumač smrti, a govori da se to događa u samo jednoj bolnici. Iako izvješća sugeriraju da se to događa u svim psihijatrijskim ustanovama. Nalazimo se izvan svih granica humanosti i nećemo učiniti ništa nakon iduće smrti, kao što nismo ni nakon ove. Ne vidim ništa dobro da će se dogoditi za naših života, što ne znači da se trebamo povlačiti. Veličina čovjeka je suprostaviti se stvarnosti", zaključio je Marko Vučetić.
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