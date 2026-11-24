"SAMA SAM SI KRIVA"
Miach najavila novi album i otkrila avanturu sa snimanja: "Smrzla sam se kao nikad"
Popularna pjevačica Miach gostovala je u emisiji "Prijepodne na Anteni" kod gdje je predstavila novu verziju pjesme "Zadnji put", otkrila detalje o nadolazećem albumu i ispričala kako je izgledalo snimanje novog videospota.
Miach je otkrila zašto se uoči izlaska novog albuma odlučila vratiti svojoj najdražoj pjesmi s EP-a "Faze", ali i kako je zbog vlastite ideje za videospot završila u golemoj hali odjevena u haljinu na bretele.
"Smrznula sam se kao nikad, ali vrijedilo je. Da se razumijemo, sve je to bila moja ideja, tako da sam si sama kriva", ispričala je Miach.
Pjesma "Zadnji put" nastala je tijekom priprema za koncert u Boćarskom domu, kada je pjevačica istodobno radila i na EP-u "Faze". Iz tog razdoblja posebno pamti dan kada su ona i njezin partner, producent Mihovil Šoštarić, poznatiji kao Lockroom, u studiju shvatili da su stvorili nešto posebno.
"Ne znam što se dogodilo taj dan u studiju. Jednostavno smo se Miha i ja poklopili. Tematika mi je teža, ali meni osobno lijepa. Od produkcije do melodija, pjesma mi je toliko emotivna i lijepa da će mi zauvijek biti najdraža", rekla je gostujući na Anteni, koja je 19. studenoga započela novo poglavlje postavši nacionalni brend.
O suradnji s partnerom
Kako kaže, pjesma je posebno prirasla srcu i slušateljima koji su detaljnije upoznati s njezinom diskografijom.
"S vremenom sam pomislila da bih je mogla ponovno otpjevati. Čula sam neke stvari koje sam htjela dodati i mislila sam da može biti bolje. Odlučili smo joj dati još malo ljubavi prije nego što zatvorimo tu eru i krenemo s novim albumom."
Na pitanje voditeljice kako izgleda suradnja s partnerom s kojim i živi, Miach je istaknula koliko joj znači što uz njega u studiju može biti potpuno opuštena.
"Možda se činim otvorena, ali zapravo sam malo sramežljiva. Raditi s nekim uz koga sam potpuno opuštena zapravo je ono što mi treba. Svatko donosi neke svoje ideje i super se poklapamo."
Otkrila je i da su oboje perfekcionisti, što posebno dolazi do izražaja u trenucima kada je pjesma spremna za objavu.
"Ja sam perfekcionist kad je riječ o vokalima, a on kad je riječ o svemu. Trebamo, recimo, poslati pjesmu za stream, a on kaže: 'Ne, ne, ne. Čuo sam nešto.' I onda napravi izmjenu koju apsolutno nitko ne čuje osim njega", ispričala je kroz smijeh.
Novi album stiže početkom 2027. godine
Par je trenutačno najviše posvećen radu na novom albumu, čiji je izlazak planiran za početak 2027. godine.
"Kad god me netko na kavi pita što ima, kažem da nema ništa jer smo već mjesecima svaki dan zakucani u studiju. Rekla bih da je album nekih 65 posto gotov", otkrila je Miach.
Odgovarajući na pitanje slušatelja o mogućim novim duetima, pjevačica je otkrila da na nekoliko pjesama već može zamisliti gostovanja drugih izvođača.
"Zasad imamo dvije ili tri pjesme na kojima baš čujemo još nekoga. Imam ideje s ljudima s kojima dosad nisam radila. Nismo ih još pitali, tako da ćemo vidjeti."
Tijekom razgovora prisjetila se i odrastanja u zagrebačkom kvartu Utrine. "Goran Bare jedno mi je vrijeme bio susjed. Mislim da se u tim garažama po cijelom kvartu rodilo puno bendova i glazbenika."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare