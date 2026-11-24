"Ne znam što se dogodilo taj dan u studiju. Jednostavno smo se Miha i ja poklopili. Tematika mi je teža, ali meni osobno lijepa. Od produkcije do melodija, pjesma mi je toliko emotivna i lijepa da će mi zauvijek biti najdraža", rekla je gostujući na Anteni, koja je 19. studenoga započela novo poglavlje postavši nacionalni brend.