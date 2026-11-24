"nije univerzalna metoda"
Veliko istraživanje pokazalo da ledene kupke mogu ublažiti bolove u mišićima, ali imaju i skrivenu cijenu
Hladna voda može imati iznenađujuće učinke na ljudsko tijelo, što nije promaknulo ni svijetu fitnessa.
Ledene kupke posljednjih su godina postale popularan trend u svijetu fitnessa i wellnessa. Brojni sportaši i rekreativci prakticiraju uranjanje u hladnu vodu vjerujući da ono može ubrzati oporavak mišića i poboljšati sportske rezultate.
No djeluju li ledene kupke doista?
Opsežno novo pregledno istraživanje, objavljeno u znanstvenom časopisu Sports Medicine – Open, moglo bi predstavljati dosad najobuhvatniju procjenu učinaka uranjanja u hladnu vodu. Rezultati upućuju na to da ledene kupke doista donose određene zdravstvene koristi sportašima, ali imaju i određene nedostatke, piše Science Alert.
„Uranjanje u hladnu vodu nije univerzalna metoda oporavka”, kaže glavni autor istraživanja Erfan Berjisian, stručnjak za znanost o vježbanju s australskog Sveučilišta Edith Cowan (ECU).
„Njegove koristi uvelike ovise o ciljevima sportaša, vrsti prethodno izvedene tjelesne aktivnosti i vremenu do sljedećeg treninga ili natjecanja.”
Ledene kupke ublažavaju bolove u mišićima
Berjisian i njegovi kolege proveli su krovni pregled znanstvene literature o ledenim kupkama, analizirajući 15 objavljenih preglednih radova i metaanaliza koje su obuhvatile 161 pojedinačno istraživanje i ukupno 3210 sudionika.
Iako su brojna istraživanja različitim metodama mjerila različite pokazatelje, a nisu sva nužno bila jednake kvalitete, dostupni dokazi dosljedno upućuju na to da uranjanje u hladnu vodu nakon vježbanja ublažava bolove u mišićima.
Rezultati sugeriraju da ledene kupke mogu ublažiti bolove u mišićima do četiri dana nakon vježbanja, pri čemu su koristi najveće nakon tjelesne aktivnosti visokog intenziteta.
Međutim, pozitivni učinci ne odnose se samo na osjećaj boli u mišićima.
Istraživači su također utvrdili da uranjanje u hladnu vodu smanjuje razinu kreatin-kinaze u krvi, enzima koji služi kao pokazatelj oštećenja mišića. Ti su učinci vidljivi u razdoblju od približno 24 do 72 sata nakon vježbanja.
Čini se da ledene kupke pomažu i živčanom sustavu da se nakon vježbanja brže vrati u stanje mirovanja. Uranjanje u hladnu vodu poboljšava varijabilnost srčanog ritma, iako istraživači nisu utvrdili dosljedno smanjenje vrijednosti dvaju ključnih pokazatelja upale.
Vrijeme uranjanja u hladnu vodu igra ključnu ulogu
Kada je riječ o samim sportskim rezultatima, koristi su složenije i uvelike ovise o vremenu.
Čini se da uranjanje u hladnu vodu privremeno poboljšava izdržljivost, ali samo ako sportaši ponovno vježbaju neposredno nakon kupke, odnosno unutar prvog sata nakon uranjanja. Nakon toga pozitivni učinci uglavnom nestaju.
Međutim, za neke sportaše tako kratko razdoblje može predstavljati prednost.
„Čini se da je uranjanje u hladnu vodu osobito korisno kada je vrijeme za oporavak ograničeno, primjerice tijekom turnira, zgusnutog rasporeda natjecanja ili uzastopnih treninga visokog intenziteta”, kaže Berjisian.
Pozitivni učinci na mišićnu snagu i sposobnost skakanja, međutim, mogu se primijetiti između 24 i 72 sata nakon vježbanja, što sugerira da bi ledene kupke sportašima mogle pomoći u oporavku između zahtjevnih treninga.
Ipak, postoji jedna caka. U prvih nekoliko sati nakon uranjanja sposobnost izvođenja eksplozivnih pokreta zapravo se pogoršava, vjerojatno zato što hlađenje privremeno smanjuje sposobnost mišića da proizvedu silu.
„Ako sportaši ubrzo nakon hlađenja moraju izvoditi brze ili eksplozivne pokrete, uranjanje u hladnu vodu može imati kontraproduktivan učinak ako se tijelo u međuvremenu dovoljno ne zagrije”, objašnjava koautorica istraživanja Kristina Kendall, stručnjakinja za znanost o vježbanju sa Sveučilišta Edith Cowan.
Ledene kupke mogu usporiti rast mišića
Još veći nedostatak odnosi se na osobe koje žele povećati mišićnu masu.
Istraživanja sugeriraju da ledene kupke nakon treninga s opterećenjem mogu oslabiti proces hipertrofije, odnosno rasta mišića, što dugoročno rezultira manjim povećanjem mišićne mase i snage.
„Uranjanje u hladnu vodu, kada se redovito primjenjuje nakon treninga snage, umanjuje napredak u maksimalnoj snazi, mišićnoj izdržljivosti i sposobnosti izvođenja eksplozivnih pokreta”, navode istraživači u svojem znanstvenom radu.
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