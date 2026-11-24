Podsjetimo, ovakav rasplet dolazi samo nekoliko dana nakon što je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta 20. studenoga objavio da Grad Split neće potpisati ugovor s Merlinom za koncert koji je trebao biti održan 30. prosinca na Rivi. Do otkazivanja je došlo nakon što je dio Splićana pokrenuo peticiju kojom su tražili da se novac predviđen za taj koncert preusmjeri u nabavu prijeko potrebnog PET/CT uređaja za KBC Split.