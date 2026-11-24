pristao na kompromis
Nakon drame u Splitu, Dino Merlin pronašao drugu novogodišnju gažu. Evo gdje će nastupiti na reprizi dočeka
Nakon što je nedavno ostao bez velikog prednovogodišnjeg koncerta na splitskoj Rivi, Dino Merlin ipak neće ostati bez blagdanskog nastupa na obali. Glazbenik će 1. siječnja 2027. godine održati koncert u crnogorskom Baru, nakon što su predstavnici Općine Bar i njegov menadžment postigli dogovor o uvjetima nastupa.
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Podsjetimo, ovakav rasplet dolazi samo nekoliko dana nakon što je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta 20. studenoga objavio da Grad Split neće potpisati ugovor s Merlinom za koncert koji je trebao biti održan 30. prosinca na Rivi. Do otkazivanja je došlo nakon što je dio Splićana pokrenuo peticiju kojom su tražili da se novac predviđen za taj koncert preusmjeri u nabavu prijeko potrebnog PET/CT uređaja za KBC Split.
Iz Merlinova menadžmenta tada su oštro reagirali, poručivši da je takva odluka naštetila pjevačevu ugledu, te su najavili da će njegov pravni tim razmotriti pokretanje pravnih koraka protiv Grada Splita.
U Baru morao smanjiti tehničke zahtjeve
Dok se u Splitu još zbrajaju dojmovi i čekaju eventualni pravni potezi, Merlinov je tim u međuvremenu dogovorio angažman u Crnoj Gori, no ni ondje pregovori nisu tekli bez prepreka.
Održavanje koncerta u Baru bilo je upitno jer su, prema neslužbenim saznanjima Primorskog portala, troškovi honorara i tehničke produkcije premašivali proračun predviđen za tamošnji novogodišnji program. Jedan od ključnih uvjeta za postizanje dogovora bilo je smanjenje tehničkih zahtjeva kako bi se ukupni troškovi sveli u prihvatljive okvire.
Koliko će nastup u konačnici koštati, zasad nije poznato, a iz Turističke organizacije Bar najavili su da će sve detalje ugovora predstaviti na konferenciji za medije u nadolazećim danima, piše Klix.ba.
Predsjednik Općine Bar Dušan Raičević ranije se zalagao da se koncert održi ispred Sportske dvorane Topolica, no točna lokacija još nije službeno potvrđena. Ono što je poznato jest da će Merlin nastupiti na novogodišnjoj reprizi, 1. siječnja, dok će građane i goste u samoj novogodišnjoj noći u 2027. godinu uvesti Seka Aleksić.
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