U ovoj godini je u potpunosti trebao biti dosegnut srednjoročni cilj inflacije od oko dva posto. Međutim, nije bilo moguće dostići taj cilj uslijed geopolitičkih utjecaja na cijene energije, a središnje banke nemaju utjecaj na cijene nafte na svjetskom tržištu; porast cijena energenata tako pripada tzv. vanjskim šokovima s kojima se moramo nositi, a koji mogu imati veze s geopolitičkim napetostima, klimatskim i zdravstvenim katastrofama, i sl. Ovog je proljeća započeo rat u Iranu, te su se posljedično značajno promijenile prognoze inflacije za ovu godinu. Što se tiče iduće godine, očekivana razina inflacije u osnovnom scenariju, prema rujanskoj projekciji, je oko tri posto, prije svega zbog očekivane stabilizacije ili pada cijena naftnih derivata na tržištu. Osnovni rizici, kao i u ovoj godini, ovisit će o geopolitičkom razvoju događaja, pa bi eventualna dodatna eskalacija sukoba negativno utjecala na inflaciju. Uz geopolitičke događaje imamo i klimatske rizike, pa ako bi El Niño značajnije utjecao na vremenske prilike u svijetu to bi također u idućoj godini moglo utjecati na rast cijena hrane.