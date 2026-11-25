VELIKI INTERVJU ANTE ŽIGMANA
Guverner HNB-a o rastu plaća, inflaciji i kreditima: "Recesija nije na vidiku"
Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Ante Žigman je rekao u intervjuu za Hinu da je dogovoreno povećanje plaća u javnom sektoru za 2027. godinu na usporedivim razinama ishoda kolektivnog pregovaranja u drugim europskim zemljama, te da smatra da neće ugroziti produktivnost niti konkurentnost.
Osim pitanja produktivnosti i konkurentnosti, u kontekstu i dogovora Vlade i sindikata oko povećanja osnovice plaća u javnoj službi, u intervjuu s guvernerom Žigmanom, koji je i član Upravnog vijeća Europske središnje banke (ESB), Hina se dotaknula i neizbježne inflacije te prognoze njezina kretanja u idućoj godini.
Tu je i pitanje utjecaja umjetne inteligencije na tržište rada, kao i ona vezana za bankarski sektor, između ostalog i u pogledu jačanja njegove otpornosti, politika isplate dividende, kao i neslužbene najave ESB-ova podizanja stope obvezne rezerve komercijalnim bankama eurozone.
Iako se još od koronakrize prognozira osjetnije usporavanje inflacije i povratak na ciljanu razinu od oko dva posto, to se ne događa, ove godine zbog krize na Bliskom istoku koja se reflektira na visoke cijene energenata, posebice naftnih derivata. HNB trenutno prognozira da će u 2027. godini inflacija iznositi oko tri posto, koji su ključni negativni rizici za tu prognozu?
U ovoj godini je u potpunosti trebao biti dosegnut srednjoročni cilj inflacije od oko dva posto. Međutim, nije bilo moguće dostići taj cilj uslijed geopolitičkih utjecaja na cijene energije, a središnje banke nemaju utjecaj na cijene nafte na svjetskom tržištu; porast cijena energenata tako pripada tzv. vanjskim šokovima s kojima se moramo nositi, a koji mogu imati veze s geopolitičkim napetostima, klimatskim i zdravstvenim katastrofama, i sl. Ovog je proljeća započeo rat u Iranu, te su se posljedično značajno promijenile prognoze inflacije za ovu godinu. Što se tiče iduće godine, očekivana razina inflacije u osnovnom scenariju, prema rujanskoj projekciji, je oko tri posto, prije svega zbog očekivane stabilizacije ili pada cijena naftnih derivata na tržištu. Osnovni rizici, kao i u ovoj godini, ovisit će o geopolitičkom razvoju događaja, pa bi eventualna dodatna eskalacija sukoba negativno utjecala na inflaciju. Uz geopolitičke događaje imamo i klimatske rizike, pa ako bi El Niño značajnije utjecao na vremenske prilike u svijetu to bi također u idućoj godini moglo utjecati na rast cijena hrane.
Europska središnja banka (ESB) inflaciju nastoji suzbiti politikom podizanja ključnih kamatnih stopa. Te mjere se odnose na sve zemlje eurozone, no možda ne polučuju svugdje iste efekte, pa bih molio da ocijenite utjecaj takve politike na ublažavanje inflacije u Hrvatskoj, s obzirom i da je na povišenim razinama poglavito zbog spomenutog rasta cijena energenata?
Povećanje ključnih kamatnih stopa, kao osnovni alat kojim ESB utječe na suzbijanje inflacije, ima najveći utjecaj kada inflaciju uzrokuju šokovi koji su zajednički svim zemljama europodručja – u tom slučaju porast kamatnih stopa "hladi" nacionalnu ekonomiju djelujući istodobno na domaću, kao i na inozemnu potražnju zemalja europodručja. U Hrvatskoj su tijekom postpandemijskog oporavka određeni specifični faktori, poput snažnog rasta plaća i znatnog priljeva sredstava iz EU fondova, potaknuli domaću potražnju te je njezin rast bio snažniji nego u europodručju, u prosjeku. U tim uvjetima jednako povećanje kamatnih stopa u Hrvatskoj nije na spuštanje inflacije moglo djelovati u jednakoj mjeri kao u europodručju u cjelini.
Stoga su Vlada i Ministarstvo financija morale kreirati određene dodatne mjere za usporavanje rasta cijena, što je i učinjeno. Podsjećam da je inflacijski diferencijal, odnosno razlika između inflacije u Hrvatskoj i u eurozoni, bio na najvišim razinama prije nekoliko godina, oko 2,3 do 2,4 postotna boda. Ove godine, pak, rast inflacije se temeljio na eksternim šokovima, u vidu ratnog sukoba s globalnim posljedicama, odnosno na faktorima koji su jednako djelovali i u Njemačkoj, Hrvatskoj, Italiji, Nizozemskoj i u drugim državama, a u Hrvatskoj nije bilo tako jakog rasta plaća kao prethodnih godina i zbog toga i mjere koje donosi ESB imaju puno snažniji utjecaj i bolje se manifestiraju kroz ekonomiju, što je vidljivo i po tome da je inflacijski diferencijal u listopadu iznosio samo 0,4 postotna boda.
Treba reći i da je kamatni transmisijski mehanizam u Hrvatskoj nešto "povoljniji" nego u ostalim zemljama, odnosno da se ESB-ovo podizanje kamatnih stopa u cilju smanjenja inflacije ne prelijeva na kamatne stope na kredite u punoj mjeri zahvaljujući zakonskim ograničenjima kamatnih stopa. Usto, banke su visoko likvidne i, uz relativno niske kamatne stope na depozite, imaju dosta prostora da kamatne stope na kredite drže na trenutnim, relativno niskim razinama.
Nedavno ste izjavili da pristranost u percepciji inflacije može poticati novu inflaciju. Možete li to pojasniti?
Ta izjava se odnosi na pitanje inflacijskih očekivanja, koja su nažalost u Hrvatskoj dio povijesti koja seže u razdoblje prije Stabilizacijskog programa, iz 1993. godine, kada smo imali inflaciju veću od 1000 posto godišnje. Zbog toga mnogi građani i danas percipiraju inflaciju na znatno većoj razini od one koju prikazuje službena inflacija i taj jaz je jedan od većih u europodručju. Ta povišena percepcija inflacije onda dovodi i do većih inflacijskih očekivanja.
To je, na primjer, ona situacija u kojoj poduzetnici vide da drugi podižu cijene i onda ih i oni odluče podići, ali ne na razinu na koju su je podigli ostali, "nego malo više, eto, neka se nađe". Nakon pandemijske krize, 2022. i 2023. godine, percepcija inflacije i inflacijska očekivanja bili su jako povišeni, no sada je to ipak manje, što se vidi i u smanjenom inflacijskom diferencijalu između Hrvatske i eurozone, kao i po tome što trenutni rast cijena energije ne kreira značajni rast drugih cijena, a to je naročito važno i za cijene hrane.
Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) je poručila da država politikom plaća u javnom sektoru "de facto" postavlja cijenu rada i privatnom sektoru podiže troškove neovisno o produktivnosti, uz izravan udar na konkurentnost. Na pitanja produktivnosti i konkurentnosti često stavljate naglasak, a slažete li s ovom HUP-ovom tvrdnjom?
Dio našeg ekonomskog rasta još uvijek zahvaljujemo europskim fondovima. To će biti i dalje prisutno, međutim, da bi Hrvatska ostvarila puni potencijal, mora puno više raditi na produktivnosti i konkurentnosti. Produktivnost rada treba povećavati kroz daljnja ulaganja u tehničku opremljenost rada, edukacije i obrazovanje radnika te kreirati bolju poduzetničku klimu i osigurati poduzetnicima da imaju konkurentne radnike.
S druge strane, povećanje plaća u javnom sektoru je dio procesa koji nije vezan za rast produktivnosti kao što je to u privatnom sektoru, već je vezan uglavnom uz rast troškova života, inflacije itd. Mislim da to sindikati trenutno jako dobro razumiju. S obzirom na to da su u drugim europskim zemljama kolektivni pregovori rezultirali porastom plaća od oko tri posto, u Hrvatskoj dogovoreno povećanje za 2027. godinu je na usporedivim razinama, pa smatram da neće ugroziti produktivnost niti konkurentnost. Istovremeno, ako promatramo kumulativni rast nominalnih bruto plaća u 2021. – 2026. (prvih 9 mjeseci 2026. u odnosu na prvih 9 mjeseci 2021.), plaće u javnom sektoru rasle su za oko 72,6 posto, a u privatnom za oko 70,2 posto. Pretpostavljam da je povećanje plaća u privatnom sektoru proizašlo iz rasta produktivnosti, što je zapravo jako dobro za hrvatsku ekonomiju.
Kada je riječ o javnim financijama, može li konstantni rast materijalnih prava za zaposlene u državnoj i javnoj službi u nekom trenutku postati prevelik teret?
Kada govorimo o opterećenju proračuna, treba reći da je hrvatski proračun već desetljećima zapravo određen kroz nekoliko stavki, na prvom mjestu kroz mirovine, a zatim plaće i druga socijalna prava. Na to se "gradi" ostatak proračuna koji bi trebao, kao što zahtijeva i privatni sektor, biti razvojan i poticajan, ali zbog opterećenja troškovima mirovina i plaća, taj ostatak proračuna obično je ipak razmjerno ograničen. U tom kontekstu je vrlo važno da produktivnost privatnog sektora, koji, da bude jasno, puni proračun, zapravo bude dovoljna da se svi troškovi u proračunu mogu zadovoljiti. Trenutno smo u situaciji da je predloženi proračun za 2027. s deficitom od 2,9 posto i s udjelom javnog duga u BDP-u od oko 55 posto. Prema tome, dok smo god u tim okvirima, možemo reći da proračun može izdržati predviđeno povećanje plaća.
A u slučaju eventualne recesije?
U slučaju eventualne recesije troškove bi rebalansom trebalo prilagoditi smanjenim prihodima. Na nositeljima fiskalne politike bilo bi da ocijene koji bi izdaci tada bili smanjeni, i od kojih bi se izdataka eventualno odustalo. Naravno, prema sadašnjim projekcijama, recesija nije na vidiku.
Kada govorimo o produktivnosti i konkurentnosti, koju su ključni savjeti koje biste uputili državi i gospodarstvu? Dijelom ste na to pitanje već odgovorili, spomenuvši tehnološku opremljenost rada.
Privatni sektor treba poboljšati organizaciju i uvjete poslovanja i radnicima u ruke dati što je moguće suvremenije, kvalitetnije, brže i pouzdanije strojeve i instrumente. Isto tako, i privatni sektor i država trebaju promicati cjeloživotno obrazovanje radnika, u smislu unaprjeđenja i boljeg korištenja novih znanja unutar iste struke. Također, kada govorimo o državi, tu je i potreba osiguravanja kvalitetne infrastrukture, primjerice željezničke, cestovne, telekomunikacijske i energetske. Ako se na tim svim komponentama aktivno radi, mislim da to sigurno može dovesti do bolje ukupne produktivnosti u budućnosti.
U javnosti se konstantno priča o upotrebi umjetne inteligencije, digitalizaciji i robotizaciji. Da bi ti procesi ostvarili svoj pun efekt, znači li to u krajnjoj liniji da u određenim segmentima treba smanjivati broj zaposlenih te ukidati neka radna mjesta?
Ne bih rekao da će doći do ukidanja, odnosno ukupnog smanjenja radnih mjesta. Uvođenje umjetne inteligencije trebalo bi povećati produktivnost onih koji rade, što možda znači manju potrebu za dodatnom novom radnom snagom, no i imati iskusniju, bržu, pouzdaniju radnu snagu, koja koristeći umjetnu inteligenciju donosi bolje i kvalitetnije rezultate.
Umjetnu inteligenciju doista gledam kao alat, a ne kao zamjenu za postojeće radnike. Treba imati malo više vjere u ljudsko društvo, u ekonomske i demokratske procese. Lako ćemo se prisjetiti da su nas plašili da će računala brojne radnike ostaviti bez posla, te da će to proizvesti veliku krizu. Ne kažem da je situacija s umjetnom inteligencijom identična, ali siguran sam da ćemo, s vremenom, pronaći i rješenja za moguće negativne implikacije uvođenja AI-ja, dok vjerujem da će većina biti pozitivna za gospodarski razvoj.
HNB je nedavno problematizirao izloženost hrvatskih banaka prema središnjoj državi, a naglasivši i potrebu jačanja otpornosti bankovnog sustava, s obzirom da snažan rast plasmana, uz istodobno pojačane isplate dividenda, smanjuju stopu kapitala, koja je u lipnju dosegnula najnižu razinu u proteklih desetak godina. Razmatraju li se kakve mjere u tom pogledu?
Hrvatske su banke dobro kapitalizirane i još smo uvijek među zemljama s višom stopom ukupnog kapitala banaka. Vezano za kreditnu aktivnost i izloženost hrvatskih banaka državi, konstanta je da su hrvatske banke jako zainteresirane za hrvatski javni dug jer Hrvatska ima visoki kreditni rejting, a kupovina hrvatskih obveznica za njih znači pouzdanu sekundarnu likvidnost jer zalaganjem tih vrijednosnih papira mogu kod HNB-a dobiti dodatnu likvidnost, putem repo operacija. Osim toga, uz visoki rejting države te obveznice nose razmjerno atraktivan prinos.
Što se tiče mjera, Hrvatska narodna banka se prije svega fokusirala na usporavanje rasta kredita koji je još uvijek dvoznamenkast, i prema poduzećima i prema građanima. Tako će se od 1. siječnja povećati protuciklički zaštitni sloj kapitala banaka na dva posto, a na taj način očekujemo da će banke usporiti kreditiranje te doći do stopa koje su održive i ne stvaraju eventualno buduće pritiske i određeni rizik u njihovom poslovanju u budućnosti. Od 1. listopada 2027. taj protuciklički kapital povećat će se za dodatnih 0,25 postotnih bodova. To je jasan signal bankama da trebaju voditi računa o tome da kapital koji zarađuju i ostvaruju u što većoj mjeri zadrže u banci.
Možete li komentirati u medijima spominjane neslužbene najave da ESB planira uvođenje dvostruko veće stope obvezne rezerve komercijalnim bankama eurozone?
Minimalna stopa obvezne pričuve danas iznosi niskih jedan posto, a eventualnim povećanjem na dva posto i dalje bi ta stopa ostala razmjerno niska. Na Upravnom vijeću ESB-a ovaj ćemo tjedan otvoriti tu temu i o njoj raspravljati bez donošenja odluke. Kakva će odluka konačno biti donesena ovisi o raspravi svih članova Upravnog vijeća.
Kada je riječ o dividendama, u zadnje četiri godine i devet mjeseci, zaključno s krajem rujna ove godine, kreditne institucije su ukupno isplatile 4,8 milijardi eura. Kako to komentirate i imate li kakvu poruku za banke?
Prvo, iz toga se može iščitati da su banke imale dobre poslovne rezultate. Drugo, treba reći da banke za vrijeme pandemije koronavirusa nisu uopće isplaćivale dividendu, pa su je onda aktivnije isplaćivale u godinama nakon toga. I treće, isplata dividende je pravo svakog dioničara, pa dok god banke imaju dovoljnu razinu kapitala, koja je kod svih banaka u Hrvatskoj na zadovoljavajućim razinama, isplata dividende ne predstavlja problem za financijsku stabilnost u Hrvatskoj. Naravno, uvijek je dobro imati rezervu kapitala i mi u komunikaciji bankama sugeriramo da bi politika isplate dividende trebala biti umjerenija nego što je to bila prethodnih godina, posebno uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i visoke evaluacije na tržištu kapitala, te da tako budu spremne za eventualnu buduću stresnu situaciju na tržištu.
U pogledu sistemskih rizika, HNB na prvo mjesto stavlja one povezane s rastom cijena stambenih nekretnina. Tako je od 1. listopada dodatno pooštrio kriterije kreditiranja potrošača, nakon što je to po prvi puta učinio u srpnju prošle godine. S obzirom na to pooštravanje, jesu li po Vašem mišljenju dosadašnje mjere polučile željene efekte?
Dosadašnje mjere su polučile željeni efekt, usporile su rast kredita i umanjile rizičnost novih kredita, a time i ranjivost potrošača. No, ocijenili smo da bi za uvjerljivije usporavanje rasta kredita trebalo pooštriti te mjere. Međutim, uvijek treba imati na umu da se te mjere mogu i ukinuti ako se situacija promijeni. Rast cijena nekretnina vezan je, između ostalog, za slabu ponudu nekretnina koju imamo na tržištu, pri čemu je broj izgrađenih nekretnina u Hrvatskoj još uvijek ispod razine koja je bila prije velike financijske krize, odnosno 2007. godine kada smo bili na maksimumu.
Ekonomski govoreći, to je dobro jer pokazuje da ekonomija u Hrvatskoj nije "pregrijana" i nije stvoren prevelik pritisak što se tiče ponude nekretnina. Međutim, uslijed dobrih gospodarskih rezultata, u pogledu i turizma, izvoza te korištenja EU fondova, došlo je do snažne potražnje za nekretninama, veće nego što je bila tada i to je dovelo do toga da su cijene trenutno na razini koja ozbiljno dovodi u pitanje priuštivost nekretnina, osobito za mlade u velikim gradovima i priobalnim mjestima.
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