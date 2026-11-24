N1

Nakon što su predstavnici studenata u Srbiji, izbornih pobjednika u toj zemlji, jučer uoči rasprave o rezoluciji u Vukovaru u Europskom parlamentu javno objavili da se protive tekstu rezolucije koju su inicirali hrvatski europarlamentarci, oglasila se i Nataša Kandić, ugledna aktivistica za ljudska prava i borac za kažnjavanje ratnih zločina iz Srbije, koja je objavila da mreža srpskih i hrvatskih nevladinih udruga podržava prijedlog rezolucije, ali ne onaj iza kojeg stoje hrvatski europarlamentarci i četiri najveća kluba zastupnika u EP-u, nego onaj koji je u paralelnoj proceduri podnio austrijski liberal Helmut Brandstätter iz kluba zastupnika Renew.

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No, večeras su se i liberali priklonili većinskom prijedlogu rezolucije tako da, nakon pet kompromisnih izmjena u tekstu, jedan finalni prijedlog ide na glasanje na plenarnu sjednicu Europskog parlamenta u četvrtak. Tomislav Krasnec za Večernji list doznaje kakve promjene sadrži taj finalni prijedlog.

U priopćenju koje je na X-u podijelila Nataša Kandić kaže se, među ostalim, sljedeće: "REKOM mreža pomirenja, Fond za humanitarno pravo, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za građansko obrazovanje, Akcija za ljudska prava i Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) podržavaju prijedlog Rezolucije povodom 35. godišnjice pada i razaranja Vukovara (B10-0506/2026), koji je Europskom parlamentu podnio Helmut Brandstätter uime političke grupe Obnovimo Evropu (Renew Europe)".

Inače, oznaka većinskog prijedloga rezolucije razlikuje se u jednom broju: B10-0507/2026, a sadržajne razlike su, među ostalim, vidljive već od prve točke A: većinski prijedlog u njoj spominje Miloševićevu velikosrpsku agresiju, dok liberalni prijedlog to izbjegava spomenuti na tom mjestu. Dok jedan prijedlog (B10-0507) spominje postojanje koncentracijskih logora u Srbiji, drugi (B10-0506) ne spominje nikakve takve logore.

Večeras je, kako doznaju, postignut kompromis i u većinski prijedlog rezolucije dodano je pet manjih izmjena i dopuna, nakon kojih taj prijedlog podržavaju i liberali iz kluba Renew, odnosno Helmut Brandstätter. Otprije su prijedlog rezolucije, iniciran od strane Karla Resslera (HDZ) i podržan od strane svih hrvatskih europarlamentaraca, podržavali i klubovi pučana (EPP), socijaldemokrata (S&D), Zeleni i konzervativci (ECR). Ovo je pet novosti u finalnoj verziji rezolucije o Vukovaru.

Prvo, u točci 1. iza formulacije da EP "odaje počast svim žrtvama Vukovara i svima onima koji su pretrpjeli strahote tijekom Miloševićeve velikosrpske agresije na Hrvatsku" dodaje se još i: "i ratova koji su pratili nasilni raspad Jugoslavije".

Drugo, dodaje se paragraf G u kojem stoji referenca na posjet predsjednika Srbije Borisa Tadića Ovčari, u društvu predsjednika Hrvatske Ive Josipovića 2010. godine. Dodaje se formulacija koja kaže da je Tadić "odao počast žrtvama, ispričao se za ondje počinjene zločine te naglasio važnost pomirenja i utvrđivanja sudbine onih koji se još uvijek vode kao nestali".

Treće, u paragraf F dodaje se formulacija koja kaže da obitelji nestalih osoba svih nacionalnosti nastavljaju čekati za odgovorima o sudbini svojih najmilijih.

Četvrto, u paragrafu E mijenja se dio formulacije koja je za poticanje etničkih napetosti i neprijateljstava kroz korištenje ultranacionalističke retorike i koncept Velike Srbije prozivala "Slobodana Miloševića i druge u srbijanskom političkom i društvenom establišmentu". Sve ostaje, samo se sada predlaže da se prozivaju "Slobodan Milošević i drugi utjecajni akteri u srbijanskim analitičkim, političkim i intelektualnim krugovima".

Peto, u paragrafu B predložena je neznatna izmjena formulacije "Teritorijalne obrane Srbije" u "srpska Teritorijalna obrana".