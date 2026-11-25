Ekstremna štednja u praksi
Ima 26 godina i plaću od 300.000 eura. Živi s cimerima, hrani se u firmi. Uskoro će u mirovinu
Iako će 26-godišnji zaposlenik Googlea ove godine zaraditi gotovo 300.000 eura, za životne troškove izdvaja manje od 20.000 eura godišnje. Većinu prihoda ulaže, stan dijeli s cimerima, nema automobil i uglavnom se hrani na poslu. Takvim načinom života već je prikupio gotovo 600.000 eura u investicijama, a cilj mu je postići potpunu financijsku neovisnost i prije tridesete godine.
Charles Broomfield, 26-godišnji analitičar za sigurnost umjetne inteligence u Googleu i kreator sadržaja na YouTubeu, ove će godine uprihoditi oko 323.000 dolara (otprilike 295.000 eura). Unatoč tome, njegovi su životni troškovi niži od godišnje zarade radnika na minimalnoj plaći, piše CNBC.
Broomfield posljednjih nekoliko godina svoje osnovne životne troškove uspijeva zadržati ispod 20.000 dolara (oko 18.000 eura) godišnje, što je manje od prosječne minimalne plaće u SAD-u koja iznosi oko 23.700 dolara (oko 22.000 eura).
To mu polazi za rukom jer u Washingtonu dijeli stan s cimerima, umjesto automobila koristi bicikl ili hoda, na poslu koristi besplatne obroke te rijetko troši na bilo što izvan osnovnih potreba. Čak i kada se počasti izlaskom, ostaje iznimno skroman – u kolovozu je, primjerice, otišao na bejzbolsku utakmicu i ondje popio samo jedno pivo od sedam dolara, piše N1 Slovenija.
"Vjerojatno sam pomalo poseban i po tome što me kupovanje stvari zapravo ne usrećuje. Imam osjećaj da imam sve što mi je potrebno", ispričao je za CNBC.
Cilj: Financijska sloboda prije tridesete
Iza njegove štedljivosti stoji jasan plan. Broomfield još od tinejdžerskih dana teži financijskoj neovisnosti. Sa 17 godina otkrio je blog o osobnim financijama koji vodi bivši softverski inženjer umirovljen u tridesetoj godini. Blog zagovara skroman život i ulaganje velikog dijela zarade kako bi se stvorio investicijski portfelj dovoljan za život bez redovite plaće.
Upravo je preko tog bloga upoznao pokret FIRE (Financial Independence, Retire Early – financijska neovisnost i rano umirovljenje). "Sve što sam trebao učiniti bilo je živjeti iznimno štedljivo. Tako bih do 30. godine mogao postići financijsku slobodu i nakon toga raditi sve ono što me u životu doista veseli", rekao je.
Ideja ga je potpuno zaokupila pa si je zadao cilj da do tridesete prikupi 750.000 dolara (oko 684.000 eura) u ulaganjima, uz godišnju potrošnju manju od 25.000 dolara (oko 23.000 eura).
Entuzijazam ga je povremeno vodio i u krajnosti. Razmišljao je čak i o tome da živi u kombiju parkiranom u garaži svog poslodavca kako bi u potpunosti izbjegao plaćanje stanarine.
"Izračunao sam brojke i shvatio da bi mi svaka godina života u kombiju umjesto plaćanja najma omogućila da u mirovinu odem otprilike mjesec dana ranije. Ipak, zaključio sam da takva krajnost jednostavno nije vrijedna toga", priznao je 26-godišnjak.
Unatoč tome, uživao je u traženju načina kako uštedjeti svaki dolar. Jednom je biciklom vozio više od tri kilometra do udaljenije trgovine samo kako bi na pasti za zube uštedio jedan dolar, umjesto da je kupi u trgovini odmah pokraj stana.
"Mnogi ljudi osjećaju zadovoljstvo kada si nešto kupe. Ja sam sretan kada vidim koliko sam novca uspio uložiti", pojašnjava. Danas očekuje da će zacrtani cilj od 750.000 dolara dostići već iduće godine, znatno prije tridesetog rođendana. Iako su mu prihodi s vremenom rasli, životni stil gotovo uopće nije mijenjao.
Kako izgleda njegov mjesečni proračun
U kolovozu je Broomfield potrošio 1.098 dolara (oko 950 eura) na najamninu i režije, 700 dolara (oko 605 eura) na otplatu studentskog kredita, 229 dolara (oko 198 eura) na članarinu u sportskom klubu, 59 dolara (oko 51 euro) na osobne izdatke, 48 dolara (oko 42 eura) na vožnje Uberom, 28 dolara (oko 24 eura) na hranu te 15 dolara (oko 13 eura) na dopunsko stomatološko osiguranje i osiguranje stana.
Istodobno je 17.931 dolar (oko 15.510 eura) – odnosno približno 90 posto svojih kolovoških prihoda – uložio ili prebacio na štedni i mirovinski račun, što je za njega uobičajena praksa.
Najveći mu je izdatak stanovanje, ali ga smanjuje tako što stan dijeli s četvoricom cimera, čime mjesečno štedi oko 1.000 dolara (oko 865 eura). Jedna od rijetkih stavki za koju je spreman izdvojiti više novca su treninzi kickboxinga, za koje mjesečno plaća 229 dolara (oko 198 eura), iako u Googleu ima besplatnu teretanu.
Automobil ne posjeduje – uglavnom pješači, vozi bicikl ili koristi javni prijevoz, a Google mu pokriva svakodnevne troškove podzemne željeznice. S prijateljima se nastoji nalaziti u blizini stanica metroa, a kada posjećuje djeda u Virginiji, javnim prijevozom ide dokle god može te tek za posljednju dionicu naručuje Uber.
Prije zaposlenja u Googleu na hranu je trošio oko 200 dolara (oko 173 eura) mjesečno. Danas, kada većinu obroka pojede na poslu, na hranu u prosjeku izdvaja tek oko 70 dolara (oko 61 euro) mjesečno – kolovoških 28 dolara bilo je iznimno nisko jer mu je ostalo zaliha iz srpnja.
Zahvaljujući niskim troškovima, ulaganju većine plaće i rastu burzi, od završetka fakulteta prikupio je oko 650.000 dolara (oko 592.600 eura) u investicijama. Dodatni prihod ostvaruje i putem svog YouTube kanala na kojem dijeli savjete o osobnim financijama i razvoju karijere, što će mu ove godine donijeti oko 48.000 dolara (oko 43.800 eura).
"Svoju sam sreću doista odvojio od količine novca koju potrošim. Iskreno ne vjerujem da bih bio bitno sretniji kada bih trošio puno više", poručuje Broomfield, dodajući kako rani odlazak u mirovinu više ne vidi kao jedini cilj: "Kad postignem financijsku slobodu, iako to možda zvuči pomalo ironično, najvjerojatnije ću i dalje nastaviti raditi".
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