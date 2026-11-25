To mu polazi za rukom jer u Washingtonu dijeli stan s cimerima, umjesto automobila koristi bicikl ili hoda, na poslu koristi besplatne obroke te rijetko troši na bilo što izvan osnovnih potreba. Čak i kada se počasti izlaskom, ostaje iznimno skroman – u kolovozu je, primjerice, otišao na bejzbolsku utakmicu i ondje popio samo jedno pivo od sedam dolara, piše N1 Slovenija.