Za razliku od hidrokinona, koji blokira enzim tirozinazu, niacinamid djeluje tako što inhibira prijenos melanosoma (paketića pigmenta) iz melanocita u okolne stanice epidermisa. U dvostruko slijepom randomiziranom kliničkom ispitivanju dostupnom u bazi PubMed Central, koje je uspoređivalo četiri posto niacinamida s četiri posto hidrokinona kod pacijenata s melazmom, dobro do izvrsno poboljšanje zabilježeno je kod 44 posto ispitanika tretiranih niacinamidom (naspram 55 posto s hidrokinonom), ali uz osjetno manju stopu nuspojava (18 posto kod niacinamida naspram 29 posto kod hidrokinona).