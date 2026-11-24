LADANJSKA KUĆA
Provaljeno u rezidenciju princa Williama i Kate, policija pokrenula istragu
Nepoznate osobe provalile su u ladanjsku rezidenciju britanskog princa Williama i njegove supruge Kate, izvijestio je u utorak list The Sun.
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List piše da policija istražuje provalu u Anmer Hallu, objektu koji se nalazi na kraljevskom imanju Sandringham u Norfolku u istočnoj Engleskoj.
Kako piše The Sun, u kući s deset spavaćih soba u tom trenutku nisu bili ni prijestolonasljednik William, ni Kate, kao ni njihovo troje djece. Tu im je kuću kao vjenčani dar 2011. godine poklonila pokojna kraljica Elizabeta.
Imanje koriste samo za odmore i kraće boravke, a njihov glavni dom nalazi se na području dvorca Windsor, zapadno od Londona.
Policija u Norfolku nije odmah komentirala slučaj, a glasnogovornik princa Williama rekao je da ne daju izjave o sigurnosnim pitanjima.
William u rijetkom posjetu britanskom premijeru
Vijest je objavljena u trenutku dok je William bio u posjetu premijeru Andyju Burnhamu u sjedištu britanske vlade u Downing Streetu 10.
Iako se članovi britanske kraljevske obitelji često susreću s političkim vođama i vladinim ministrima na službenim događanjima, posjeti Downing Streetu, službenoj rezidenciji britanskih premijera još od 1735., ipak su rjeđi.
Pokojna kraljica Elizabeta je 1955. večerala s Winstonom Churchillom "na broju 10", godinu dana uoči njegove ostavke, a 2012. je, tijekom proslave svojega dijamantnog jubileja, postala prva monarhinja u, vjerojatno, posljednjih 200 godina koja je ondje prisustvovala sastanku vlade.
Kao prijestolonasljednik, i kralj Karlo je više puta posjetio Downing Street gdje je sudjelovao na sastancima i upoznao se s radom vlade, a Williamova pokojna majka, princeza Diana, ondje je boravila gotovo točno prije 37 godina, 1989. godine.
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