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Je li bolje bojler ostaviti stalno uključenim ili ga paliti po potrebi? Električari razriješili vječnu dilemu
Pri zagrijavanju vode već i manja promjena svakodnevnih navika može pridonijeti smanjenju troškova.
Zbog visokih životnih troškova brojna kućanstva traže načine kako smanjiti potrošnju energije. Pritom se često postavlja pitanje je li bolje bojler ostaviti stalno uključenim ili ga uključivati samo kada nam je potrebna topla voda, piše Metropolitan.
Neki su uvjereni da bojler troši više energije ako svaki put mora iznova zagrijavati ohlađenu vodu, dok drugi smatraju da je stalno održavanje temperature vode nepotreban trošak. Tko je, dakle, u pravu?
Na to su pitanje odgovorili stručnjaci britanskog portala Money Saving Expert, koji je osnovao poznati stručnjak za osobne financije Martin Lewis. Istaknuli su da pri traženju najekonomičnijeg rješenja prije svega treba uzeti u obzir način zagrijavanja sanitarne vode.
Kada se isplati uključivati bojler?
Ako sanitarnu vodu u spremniku zagrijavate sustavom centralnog grijanja na plin, loživo ulje ili ukapljeni naftni plin, preporučuje se korištenje vremenskog prekidača. Tako zagrijavanje vode možete prilagoditi dijelovima dana kada vam je ona obično potrebna.
Kod kombiniranih plinskih bojlera, koji sanitarnu vodu zagrijavaju protočno, moguće je uštedjeti i odgovarajućim podešavanjem temperature. Prema navodima britanskog dobavljača energije Octopus Energy, za većinu kućanstava dovoljna je temperatura od oko 55 Celzijevih stupnjeva.
Taj savjet ne vrijedi za bojlere sa spremnikom vode, kod kojih je potrebno održavati odgovarajuću temperaturu kako bi se spriječilo razmnožavanje bakterija legionele.
Što ako imate klasični električni bojler?
Kod električnog bojlera sa spremnikom važno je po kojoj tarifi plaćate električnu energiju.
Ako imate dvotarifno brojilo i električna energija noću je jeftinija, u pravilu se više isplati zagrijavati vodu tijekom razdoblja niže tarife. Tijekom dana tako možete koristiti već zagrijanu vodu, bez potrebe za njezinim stalnim dogrijavanjem.
Pritom važnu ulogu ima toplinska izolacija bojlera. Ako je ona kvalitetna, voda će ostati topla nekoliko sati, a toplinski gubici bit će manji, prenosi Riportal.
Troši li bojler električnu energiju i kada ne koristimo toplu vodu?
Uključeni bojler ne troši električnu energiju neprekidno. Kada voda dosegne zadanu temperaturu, termostat isključuje grijač. Kada se voda ohladi, grijač se automatski ponovno uključuje.
Budući da voda u spremniku postupno gubi toplinu čak i kada je nitko ne koristi, dolazi do određenih energetskih gubitaka. Oni su u pravilu veći kod starijih i slabije izoliranih bojlera.
Pogrešno je, dakle, uvjerenje da ćemo nužno potrošiti više električne energije ako ponovno zagrijemo ohlađenu vodu nego ako cijeli dan održavamo njezinu temperaturu.
Obratite pozornost i na temperaturu vode
Kod električnih bojlera sa spremnikom nemojte pretjerano snižavati temperaturu radi uštede. Dugotrajno zadržavanje mlake vode u spremniku može stvoriti povoljne uvjete za razmnožavanje bakterija, među kojima je i legionela.
U pravilu se preporučuje da temperatura vode u spremniku dosegne najmanje 60 Celzijevih stupnjeva, a pri podešavanju temperature potrebno je pridržavati se uputa proizvođača.
Manjoj potrošnji energije mogu pridonijeti i redovito održavanje bojlera, uklanjanje kamenca, kraće tuširanje te popravak slavina koje propuštaju vodu.
Ako, dakle, živite sami ili toplu vodu koristite uglavnom u određeno doba dana, vrijedi razmisliti o vremenski prilagođenom zagrijavanju vode.
U višečlanim kućanstvima, u kojima se topla voda koristi tijekom cijelog dana, stalno uključen, dobro izoliran bojler može biti praktičnije rješenje.
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