Akcija je, prema dosadašnjim izvješćima, usmjerena na osobe za koje se sumnja da su pomagale u skrivanju Đorđa Ždrale, koji je u bijegu od 2. kolovoza. Ždrale je osumnjičen da je toga dana u Istočnom Sarajevu pokušao ubiti Kostu Pandurevića. Prema dostupnim informacijama, Ždrale ni u ovoj akciji nije pronađen.