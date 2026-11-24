MEDIJI OBJAVILI DETALJE
Velika policijska akcija u BiH: Mediji javljaju da je uhićen Naser Orić
Bivša zastupnica Nikolina Šljivić uhićena je u Istočnom Sarajevu, a ratni zapovjednik iz Srebrenice Naser Orić na području Olova, potvrđeno je iz SIPA-e za RTRS. Uhićenja su dio akcije usmjerene na osobe za koje se sumnja da su pomagale u skrivanju odbjeglog Đorđa Ždrale.
Oglas
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, uz pomoć drugih policijskih agencija, od jutros provode akciju na više lokacija u BiH. Uhićenje Nasera Orića i Šljivić iz SIPA-e je potvrđeno RTRS-u, a akcijom je obuhvaćeno više osoba, javlja N1 BiH.
Akcija je, prema dosadašnjim izvješćima, usmjerena na osobe za koje se sumnja da su pomagale u skrivanju Đorđa Ždrale, koji je u bijegu od 2. kolovoza. Ždrale je osumnjičen da je toga dana u Istočnom Sarajevu pokušao ubiti Kostu Pandurevića. Prema dostupnim informacijama, Ždrale ni u ovoj akciji nije pronađen.
Što se Oriću stavlja na teret?
Službeno priopćenje o tome za što se točno sumnjiče uhićeni zasad nije objavljeno.
Prema istom portalu, među metama akcije je i odvjetnik iz Istočnog Sarajeva Siniša Derganc, a SIPA je na području Vogošće pretraživala kuću jednog stanovnika Srebrenice.
Tko je Naser Orić?
Naser Orić tijekom rata bio je zapovjednik obrane Srebrenice. Žalbeno vijeće Haškog suda oslobodilo ga je 2008. godine svih optužbi za ratne zločine.
Nikolina Šljivić bila je zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Uskoro opširnije.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas