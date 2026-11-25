Na malo ulja ili svinjske masti pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne omekša, a zatim dodajte nasjeckani češnjak. Ostavite da se ohladi pa pomiješajte s mljevenim mesom, opranom rižom, mljevenom paprikom i paprom. Sa soli budite oprezni jer su kupus i suho meso već dovoljno slani.