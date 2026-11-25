Kraljica zimskog stola
Jelo kojem se veselimo čim zahladi: Recept za pravu domaću sarmu
Malo je jela koja tako dobro dočaravaju atmosferu hladnih zimskih dana kao domaća sarma. Miris kiselog kupusa, dimljenog mesa i začina koji se satima širi kuhinjom mnoge će podsjetiti na djetinjstvo, obiteljska okupljanja i ručkove kod bake.
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Iako je danas smatramo nezaobilaznim dijelom domaće kuhinje, sarma svoje korijene ima u osmanskoj kulinarskoj tradiciji. Njezin naziv dolazi od turske riječi sarmak, što znači zamotati.
S vremenom su različiti krajevi razvili vlastite verzije ovog jela, a u Hrvatskoj se sarma najčešće priprema od listova kiselog kupusa punjenih mljevenim mesom i rižom, uz dodatak suhog mesa koje joj daje prepoznatljiv okus.
Gotovo svaka obitelj ima svoj recept, no nekoliko je pravila zajedničko većini dobrih sarmi.
Sastojci za domaću sarmu
- 1 veća glavica kiselog kupusa
- 800 g miješanog mljevenog mesa
- 100 g riže
- 1 veći luk
- 3 češnja češnjaka
- 1 žličica mljevene slatke paprike
- 400 g suhih rebara ili drugog dimljenog mesa
- 200 g narezanog kiselog kupusa
- 2 lovorova lista
- 2 žlice ulja ili svinjske masti
- 1 žlica koncentrata rajčice
- Sol i papar po ukusu
- Voda prema potrebi
Priprema
Odvojite listove kiselog kupusa i pažljivo odstranite zadebljanja na sredini svakog lista. Ako je kupus previše slan ili kiseo, kratko ga isperite hladnom vodom.
Na malo ulja ili svinjske masti pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne omekša, a zatim dodajte nasjeckani češnjak. Ostavite da se ohladi pa pomiješajte s mljevenim mesom, opranom rižom, mljevenom paprikom i paprom. Sa soli budite oprezni jer su kupus i suho meso već dovoljno slani.
Na svaki list kupusa stavite dio nadjeva, preklopite bočne strane i zarolajte. Sarme nemojte previše čvrsto zamotati jer će riža tijekom kuhanja nabubriti.
Na dno većeg lonca rasporedite dio narezanog kiselog kupusa, a zatim posložite sarme. Između njih stavite komade suhog mesa i lovorove listove.
Prekrijte ostatkom narezanog kupusa, dodajte koncentrat rajčice razmućen u vodi i ulijte dovoljno vode da prekrije sarme.
Kuhajte poklopljeno na laganoj vatri oko dva i pol do tri sata. Tijekom kuhanja sarme nemojte miješati kuhačom, nego povremeno lagano protresite lonac.
Poslužite ih uz pire krumpir ili svježi domaći kruh.
Tri tajne posebno ukusne sarme
Ne štedite na vremenu. Sarma je jedno od onih jela kojima odgovara dugo i polagano kuhanje. Tako meso postaje mekano, a okusi se međusobno prožimaju.
Dodajte malo dimljenog mesa. Suha rebra ili komad dimljene slanine dat će jelu dubinu i karakterističnu aromu.
Skuhajte je dan ranije. Mnogi ljubitelji sarme tvrde da je najbolja tek sljedećeg dana, kada se okusi kupusa, mesa i začina dodatno povežu. Nakon kuhanja brzo je ohladite i spremite u hladnjak.
Sarma je ujedno praktično jelo koje možete pripremiti u većoj količini i dio zamrznuti. Tako ćete i tijekom užurbanih zimskih dana imati spreman domaći ručak.
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