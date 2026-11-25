HOĆE LI DANAS OTKRITI TO IME?
Aurora Weiss tvrdi da ju je seksualno zlostavljao bivši visoki hrvatski dužnosnik
Aurora Weiss, koja je 2024. godine najavila kandidaturu za predsjednicu Republike, odlučila je nakon više od desetljeća javno progovoriti o seksualnom nasilju koje je nad njom, kako tvrdi, počinio bivši visoki hrvatski dužnosnik tijekom svojeg mandata.
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Aurora Weiss će se povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama danas u 13:30 obratiti javnosti u zagrebačkom hotelu Sheraton, zajedno sa svojim odvjetnikom Denisom Mirićem.
Osim o seksualnom nasilju, govorit će i o postupanju nadležnih institucija. Tvrdi da je nakon višegodišnje istrage njezina prijava odbačena, a da prijavljeni dužnosnik nije ni ispitan.
"Višegodišnje čekanje, neizvjesnost i konačna odluka o odbačaju prijave, uz saznanje da prijavljena osoba nije ispitana, za mene su predstavljali dodatno teško iskustvo. Smatram da osobe koje prijavljuju seksualno nasilje zaslužuju pravodobno, ozbiljno i temeljito postupanje nadležnih institucija", navela je Weiss, javlja Dnevnik.hr.
Bivša Dodikova savjetnica
Istaknula je da zaštita žrtava seksualnog nasilja ne smije ostati samo načelno opredjeljenje društva, nego se mora očitovati i u konkretnom postupanju institucija.
Nada se da će njezin slučaj potaknuti raspravu o institucionalnoj zaštiti žrtava, a svoja će prava, najavila je, nastaviti ostvarivati pred nadležnim pravosudnim tijelima.
Weiss je u središte pozornosti javnosti dospjela u rujnu 2024. godine, kada je najavila predsjedničku kandidaturu, od koje je poslije odustala jer nije prikupila dovoljno potpisa. Poznata je i po angažmanu u kabinetu Milorada Dodika, gdje je bila savjetnica za međunarodne odnose i sigurnost.
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